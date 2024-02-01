桃園YouBike2.0E上路可跨境 新北市內禁騎人行道

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（中央社記者高華謙新北1日電）桃園市YouBike2.0E電輔車今天啟用，騎至雙北可用桃園費率計價。新北交通局指出，新北市人行道一律禁行YouBike2.0E，違者可依法處最高新台幣1200元罰鍰。

桃園市YouBike2.0E電輔車今天啟用，桃園市長張善政指出，已先投入600輛，將視情況增加，騎至雙北可用桃園費率計價。

新北市交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，YouBike2.0E電輔車比一般腳踏車速度快，最高時速可達25公里，為顧及行人及騎乘者安全，新北市境內人行道一律禁行YouBike2.0E，警察局也將配合勸導及執法取締，依道路交通管理處罰條例最高可處1200元罰鍰。

吳政諺指出，電動滑板車、電動獨輪車及電動雙輪車等個人行動器具也都禁止在道路及人行道使用，違者將依道路交通管理處罰條例處1200元至3600元罰鍰。

新北交通局表示，YouBike2.0和2.0E的車柱系統可共用，租借前可先至YouBike官網或各租賃站自動服務機登錄會員，並加入公共自行車傷害險，免費享有保障。（編輯：戴光育）1130201