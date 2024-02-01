桃園YouBike2.0E電輔車上線 可以原費率騎至雙北

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市YouBike2.0E電輔車今天啟用，前300名騎乘者可獲超商電子購物金。市長張善政表示，已先投入600輛，將視情況增加，騎至雙北可用桃園費率計價。YouBike2.0E無騎乘補助。

張善政今天出席「YouBike2.0系統電動輔助自行車啟用記者會」時表示，桃園率先於北北桃生活圈投入600輛YouBike2.0E電輔車，未來也將視使用情形評估增加車數。

張善政也說，考量到不少市民在北北桃生活圈內跨市移動，因此與雙北市府商議，成功爭取桃園市YouBike2.0E電輔車騎乘至雙北地區，以桃園市費率計費。

微笑單車公司董事長劉麗珠表示，YouBike2.0E電輔車系統與YouBike2.0相同，只是多了電力輔助騎乘效果，滿電狀態在平路最多可騎80公里，電力若低於15%會提醒騎乘者儘速還車，電量低於5%則會停止電力輔助，但仍可透過人力腳踏方式騎乘。

桃園市政府交通局表示，YouBike2.0E電輔車費率與YouBike2.0不同，計費方式為前2小時內每30分鐘新台幣20元，超過2小時每30分鐘40元；YouBike2.0前60分鐘為免費騎乘，但YouBike2.0E並無騎乘補助，騎乘費用（含TPASS通勤月票）須由民眾自行支付。

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交通局說，已在去年底陸續分區啟用YouBike2.0新系統服務，今年1月已完成第一階段拆轉作業，現有營運的公共自行車場站皆已設有新系統並投入2600輛YouBike2.0車輛讓民眾租借使用。

交通局也說，為慶祝桃園市YouBike2.0E電輔車上線，今天起於桃園市場站借、還車的前300名公共自行車電輔車款騎乘者，將贈送50元全家便利商店電子購物金；即日起至2月29日也舉辦「微笑2.0一騎來𨑨桃」的活動。（編輯：李錫璋）1130201