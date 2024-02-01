更多編輯台推薦新聞：
特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看
科技

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立法院副院長選舉第一輪江啟臣54票、蔡其昌51票、張啟楷8票無人過半
首頁 / 地方

桃園YouBike2.0E電輔車上線 可以原費率騎至雙北

2024/2/1 14:55（2/1 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市YouBike2.0E電輔車1日上路，市長張善政（前中）出席記者會表示，率先於北北桃生活圈投入600輛，未來也將視使用情形評估增加車數。（桃市府提供） 中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
桃園市YouBike2.0E電輔車1日上路，市長張善政（前中）出席記者會表示，率先於北北桃生活圈投入600輛，未來也將視使用情形評估增加車數。（桃市府提供） 中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市YouBike2.0E電輔車今天啟用，前300名騎乘者可獲超商電子購物金。市長張善政表示，已先投入600輛，將視情況增加，騎至雙北可用桃園費率計價。YouBike2.0E無騎乘補助。

張善政今天出席「YouBike2.0系統電動輔助自行車啟用記者會」時表示，桃園率先於北北桃生活圈投入600輛YouBike2.0E電輔車，未來也將視使用情形評估增加車數。

張善政也說，考量到不少市民在北北桃生活圈內跨市移動，因此與雙北市府商議，成功爭取桃園市YouBike2.0E電輔車騎乘至雙北地區，以桃園市費率計費。

微笑單車公司董事長劉麗珠表示，YouBike2.0E電輔車系統與YouBike2.0相同，只是多了電力輔助騎乘效果，滿電狀態在平路最多可騎80公里，電力若低於15%會提醒騎乘者儘速還車，電量低於5%則會停止電力輔助，但仍可透過人力腳踏方式騎乘。

桃園市政府交通局表示，YouBike2.0E電輔車費率與YouBike2.0不同，計費方式為前2小時內每30分鐘新台幣20元，超過2小時每30分鐘40元；YouBike2.0前60分鐘為免費騎乘，但YouBike2.0E並無騎乘補助，騎乘費用（含TPASS通勤月票）須由民眾自行支付。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通局說，已在去年底陸續分區啟用YouBike2.0新系統服務，今年1月已完成第一階段拆轉作業，現有營運的公共自行車場站皆已設有新系統並投入2600輛YouBike2.0車輛讓民眾租借使用。

交通局也說，為慶祝桃園市YouBike2.0E電輔車上線，今天起於桃園市場站借、還車的前300名公共自行車電輔車款騎乘者，將贈送50元全家便利商店電子購物金；即日起至2月29日也舉辦「微笑2.0一騎來𨑨桃」的活動。（編輯：李錫璋）1130201

#YouBike
#桃園市
#桃園市政府交通局
#張善政
#劉麗珠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60