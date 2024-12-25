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桃園施政2週年成果分享 張善政勉局處首長成政治家

2024/12/25 17:44（12/25 18:01 更新）
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桃園市長張善政（前中）25日出席就職2週年暨施政成果分享記者會，他說，2年前他上任後，同仁展開專業克服困難，把進度一步一步往前推，這代表市府團隊所有人過去2年展現推動市政的精神。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月25日
桃園市長張善政（前中）25日出席就職2週年暨施政成果分享記者會，他說，2年前他上任後，同仁展開專業克服困難，把進度一步一步往前推，這代表市府團隊所有人過去2年展現推動市政的精神。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市長張善政今天出席就職2週年暨施政成果分享記者會表示，施政成果報告是個回顧、展望、感恩、期許的機會，他期勉局處首長成政治家，端出政績不僅自己滿意也能獲市民認可。

張善政接受媒體聯訪表示，今天跟市府團隊在桃園捷運綠線北機廠舉行就職2週年施政成果報告，特別選在北機廠，是想展現北機廠曾是桃園綠線捷運工程的死結無法推進，2年前他上任後，同仁展開專業克服困難，把進度一步一步往前推，這代表市府團隊所有人過去2年展現推動市政的精神。

張善政說，今天在北機廠除了可看到捷運工程實績，也把工程實績映射到局內施政，今天的施政成果記者會想回顧2年的政績，展望未來不只4年、8年，而是10年、20年的桃園憧憬，表達對市府團隊辛苦的感謝，也期許團隊延續過去2年的打拚精神，未來繼續替桃園拓展更好的城市願景。

張善政在記者會提到「施政心法」，他認為桃園模式就是工程師解決問題的模式。所謂的「工程師」不是一定要念土木工程，局處首長每一名都是廣義的工程師，一項政策從孕育、規劃、執行到落實，其實跟工程流程一模一樣，只是做出來的是政策或是工程實體。

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張善也分享過去2年「廣義工程師」做出的「十大突破」，解決代理教師同工不同酬、實施靜桃專案、改善中壢新明市場周邊環境問題、解決樂天桃園棒球場積水及座椅老舊、大崗高中土地等問題。

張善政強調，他是工程師，各局處首長也是廣義工程師，期勉大家要做政治家而非政客，政治家要在意的是，替桃園做出什麼事情，可以長長久久留存下去。目前桃園有捷運、鐵路地下化、航空城等多項重要的基礎工程正在推進，5年、10年、20年以後真的會不一樣。（編輯：林恕暉）1131225

桃園市長張善政25日在桃園捷運綠線北機廠舉行就職2週年暨施政成果分享記者會，張善政指出，在北機廠除了可看到捷運工程實績，也把工程實績映射到局內施政。圖為捷運綠線列車。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月25日
桃園市長張善政25日在桃園捷運綠線北機廠舉行就職2週年暨施政成果分享記者會，張善政指出，在北機廠除了可看到捷運工程實績，也把工程實績映射到局內施政。圖為捷運綠線列車。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月25日
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