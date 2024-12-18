桃捷估113年盈餘成長近4倍 TPASS等方案扮助攻

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（中央社記者葉臻桃園18日電）基北北桃1200都會通（TPASS通勤月票）去年7月上路，桃園捷運公司指出，在TPASS等方案協助下，桃捷去年首度轉虧為盈，盈餘新台幣1.24億元；今年估盈餘將成長4倍至4.84億元。

張善政今天上午主持市政會議時表示，桃捷近年積極提升營運績效，單年度營收已開始獲利，顯示營運正走向正軌，未來將持續整合相關資源擴充服務量能、提升服務品質。

桃捷公司指出，桃捷今年日均運量達11萬4289人次，比去年的9萬210人次大幅提升27%，預估全年總運量可達4182萬9731人次，較去年增加約890萬人次，相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期前的民國108年度，運量更呈現46%的顯著成長。

桃捷公司表示，今年透過導入5G（第五代行動通訊技術）及IoT（物聯網）技術進行預測性維修，有效提升系統可靠度，並在A7（體育大學站）往A8（長庚醫院站）出土段前設置異物偵測系統、開發聰明選邊站功能協助旅客即時掌握列車擁擠度等。

桃捷公司指出，去年12月推出「Q潔淨立碼清」系統後，有效提升車站及列車的清潔維護效率，並在15處設置軌道潤滑塗佈器，使平均最大噪音降低5至8分貝，降低環境影響。

根據桃園市政府交通局官網顯示，基北北桃1200都會通自112年7月1日上路，可使用基北北桃區域內捷運與輕軌、市區公車、台鐵、Youbike微笑單車、公路客運及國道客運。

桃捷公司告訴中央社記者，去年搭配TPASS通勤月票、廣告及行銷合作等收入後轉虧為盈，今年持續帶來成長，成果歸功於多項運量提升方案，TPASS通勤月票也為運量帶來不少幫助。

此外，捷運周邊的轉乘措施也比過去更完善，讓更多旅客搭乘桃捷。（編輯：戴光育）1131218