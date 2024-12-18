五月天再捐桃市2復康巴士 張善政：增服務量能

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（中央社記者葉臻桃園18日電）樂團五月天再捐復康巴士給桃園市府，桃園市長張善政今天指出，感謝五月天捐贈2輛復康巴士，新巴士將提升服務量能，後續將透過統籌調度機制提高預約成功率等，提供更完善服務。

張善政上午主持市政會議時表示，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會將在今年底至明年初在桃園舉辦6場「新年特別版」演唱會，桃園市府將跨局處協助、規劃交通疏導及各項維安措施，確保安全及活動順利進行。

他指出，五月天為回饋桃園市府與市民的支持，捐贈2輛高頂復康巴士給市府，每輛造價約新台幣230萬元，他代表市府團隊及市民感謝五月天的善心，桃園復康巴士汰舊換新也已告一段落。

桃園市政府社會局表示，桃園市身心障礙者逾9萬人，其中中重度以上身障者約3萬餘人，復康巴士搭乘需求逐年攀升，市府也積極媒合民間力量擴充復康巴士服務量能。

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另外，桃園市府今年已接受民間企業、團體及個人捐贈復康巴士18輛，截至今年11月底總服務趟次提升至36萬1262趟次，比去年同期成長5%；將持續擴大復康巴士量能，預計明年營運車輛由原先190輛增加至200輛。

社會局告訴中央社記者，五月天並非首次捐贈復康巴士給桃市府，曾在民國107年、109年各捐贈5輛，去年也捐贈3輛，加上今天捐贈的2輛，總計捐贈15輛復康巴士給桃園市府。（編輯：戴光育）1131218