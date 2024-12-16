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桃捷綠線成果展 張善政：預計119年主線全線通車

2024/12/16 12:59
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府捷工局今天在市府辦理桃園捷運綠線113年成果發表會暨成果展，桃園市長張善政表示，預計115年完成北段7站通車銜接機捷、117年延伸通車至景福宮站、119年主線全線通車。

張善政接受媒體聯訪表示，過去2年桃園捷運的進展迅速，2026年桃園捷運綠線北段通車目標達成機會非常高，感謝市民平常忍受很多交通不便，過去只聞樓梯響不見人下來，透過成果展希望呈現給市民知道，捷運的通車指日可待。

張善政說，首列列車的兩節車廂已經在上週運達國內，預計明年上半年就會開始在高架路段進行測試，市民若經過有機會看到列車測試。市府朝捷運綠線115年完成北段7站的坑口站至藝文中心站通車並銜接機場捷運、117年再延伸通車至景福宮站、119年主線全線通車、121年支線通車目標前進。

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捷運工程局表示，市府將捷運路網推動分兩階段進行，第一階段「三心六線」除了桃園捷運綠線正在施作中，機捷延伸線已通車至A22老街溪站；桃園鐵路地下化中，桃園、中路、中原及中壢4座火車站陸續於今年開工；捷運綠線延伸中壢計畫於去年12月經行政院核定，捷運棕線計畫也在今年3月核定，2條捷運線預計於明年動工。

至於第二階段路網，捷工局指出，則在三心六線基礎下增加11條潛力路線，目前捷運綠線延伸大溪、青線、橘線正在辦理可行性研究，桃園軌道路網正一一實現中。（編輯：張銘坤）1131216

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