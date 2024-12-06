台南捷運綠線穿越舊城區 評估部分地下化降低影響

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南捷運綠線規劃穿越舊城區，原採全線高架化，但台南市政府評估部分地下化可能性，以降低對舊城區的影響。

台南市交通局今天指出，台南捷運綠線是整體路網東西向重要路廊，目前進行可行性研究修正作業，除評估全線高架方案，也評估部分地下化可能性，另擴大路網服務範圍，同時評估路線往東延伸至台39銜接深綠線可行性。

交通局初步考量綠線部分地下化對服務人口及運輸效益較具優勢，且往東延伸至台39線，可形塑捷運雙十字路網（綠線與深綠線、藍延線與深綠線）。交通局等相關局處建議綠線部分地下化，並往東延伸至台39線為主要評估方案。

交通局規劃，綠線初步評估方案路線，東起台39往西串連平實轉運站、台南火車站，行經舊城區、永華市政中心至台南地方法院，全長約17.23公里，設置19站，其中地下化由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里，共6個地下車站。

綠線路線方案確認後，交通局將辦理地方說明會，爭取最大共識與支持，並完成可行性研究修正提送中央審議。

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台南捷運是台南市未來2年最重要交通基礎建設，府城、沙崙、南科等三大發展核心一併納入6條捷運優先路網規劃，第1期藍線、第1期藍線延伸線、紅線、深綠線、綠線及黃線展開規劃作業。

台南捷運6線中，第1期藍線進度最快，預定2026年動工，施工期6年，2032年營運通車。第1期藍線延伸線2025年可行性研究核定，2026年綜合規劃核定。深綠線2025年可行性研究提報中央審議。紅線可行性研究今年提報中央審議，綠線可行性研究今年修正，爭取中央核定，進入設計階段。（編輯：郭諭儒）1131206