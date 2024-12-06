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台南捷運第1期藍線擬2026年動工 2032年通車

2024/12/6 11:40（12/6 12:14 更新）
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台南捷運藍線規劃圖。（中央社製圖）
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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南捷運持續推動，台南市政府交通局今天表示，「南捷」是未來2年最重要交通基礎建設，進度最快的第1期藍線預定2026年動工、2032年營運通車。

交通局今天說明今年施政成果及未來展望，未來2年交通發展計畫將進一步打造友善交通環境，以科技領航帶動城市未來節奏、便捷連結區域的捷運路網等面向。

台南捷運是台南市未來2年最重要交通基礎建設，府城、沙崙、南科等三大發展核心一併納入6條捷運優先路網規劃，第1期藍線、第1期藍線延伸線、紅線、深綠線、綠線及黃線按部就班展開規劃作業。

交通局表示，台南捷運6線中，第1期藍線進度最快，預定2026年動工，施工期6年，2032年營運通車。第1期藍線延伸線2025年可行性研究核定，2026年綜合規劃核定。深綠線2025年可行性研究提報中央審議。紅線可行性研究今年提報中央審議，綠線可行性研究今年修正，爭取中央核定，進入設計階段。

台南捷運藍線延伸線路線圖。（圖取自台南市政府交通局網頁traffic.tainan.gov.tw）
台南捷運藍線延伸線路線圖。（圖取自台南市政府交通局網頁traffic.tainan.gov.tw）

此外，交通局2019年起推出5期小黃公車共42條路線，遍及27個行政區，今年更達成溪北區區有小黃公車目標，累計服務逾23萬人次，且設置預約站牌，結合醫療服務據點，整合公車動態APP，滿意度超過90%。

配合行政院公共運輸通勤月票政策，台南市、高雄市及屏東縣也聯手推出南高屏月票；交通局統計，台南TPASS卡片銷售1萬2000張；另大台南公車299方案、399+台鐵方案、南高屏999方案等共銷售30萬2606份。

台南市「公共自行車YouBike 2.0」今年達成500站設站目標，逾586萬使用人次，站點遍布34個行政區，交通局也加速擴增第2階段YouBike 2.0站點125站。同時爭取前瞻計畫補助今年底37個行政區公有停車場設置超過1000個充電停車格位。

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台南市5年來共建置4000個智慧停車柱，埋設9000個地磁，及1萬3000個智慧停格即時使用資訊，透過台南好停APP查詢，減少找尋停車位時間。

市府預定未來2年至3年內完成行人專用時相、早開時相、標線型人行道、綠底行穿線、行人庇護島、退縮行穿線、偏心式左轉車道、轉向車道、分流式指向道、無號誌化路口改善、複雜路口優化等2000處路口優化，並改善逾70所校園周邊環境，保障通學安全。（編輯：孫承武）1131206

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