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台南推出道安多元提升計畫 降低114年交通事故

2024/10/30 11:10
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市政府今天宣布推出「台南市道路交通安全多元提升計畫」，研擬9大行動計畫、21項精進策略及33項具體工作，作為114年度執行重點，有效降低交通事故。

南市府交通局今天指出，交通安全改善及道安防制是長期推動工作，事故多寡及嚴重程度則是同步思考重點，如何普及道路安全設施及提升用路人安全素養，也是重要課題所在。

交通局表示，台南市道安團隊今年持續精進及滾動檢討事故防制作為，運用大數據分析事故特性，警方也對事故特性健檢，作為整體防制工作滾動檢討，維護行的安全。

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因此，市府推出「台南市道路交通安全多元提升計畫」，作為114年度執行重點，研擬行人安心守護、道路順暢有序、自行車安全騎乘、監理駕訓管考、宣導分齡分眾、執法精準高效、智慧科技執法、公共運輸推展及教育階段成長等9大計畫。

市府同時以21項推動策略研擬設施優化工程、智慧精準執法、分眾教育宣導等面向，祭出33項多元具體執行工作，以機車、高齡者、行人、自行車等族群為改善對象，強化台南市交通安全環境。（編輯：陳政偉）1131030

#交通事故
#台南
#道安
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