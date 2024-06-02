本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

與南捷紅線串接作罷 高捷紅線擬延伸奇美、沙崙線

2024/6/2 21:24（6/2 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府交通局5月24日指出，南捷紅線原規劃和高捷紅線在高雄大湖串連，但因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同，以及民眾搭乘便利性，協調後達成雙方境內採用各自系統的共識。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月24日
台南市政府交通局5月24日指出，南捷紅線原規劃和高捷紅線在高雄大湖串連，但因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同，以及民眾搭乘便利性，協調後達成雙方境內採用各自系統的共識。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）原本台南捷運紅線與高雄捷運紅線將彼此串連，但因軌道系統不同作罷；高雄捷運局今天表示，將規畫紅線延伸線往北延，進入台南銜接奇美博物館、高鐵台南站，服務高雄、台南生活圈。

高雄市政府捷運局表示，高雄捷運紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預定6月底完工，RK2站至RK8站正在設計及施工，湖內區的RK8站將再往台南延伸出奇美線、沙崙線，採與高捷相同高架形式，路網規畫預計年底完成，再做可行性評估。

台南捷運紅線原規劃與高雄捷運紅線在高雄湖內區大湖串連，但因軌道系統不同而作罷，南捷紅線可行性研究期末報告也將修正。

台南市政府交通局曾表示，南捷紅線原規劃與高捷紅線在高雄大湖串連，但因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同，以及民眾搭乘便利性，協調後達成雙方境內採用各自系統的共識。

因此，南捷紅線可行性研究報告，將終點由原先規劃的高雄大湖R10站修正至台南嘉南藥理大學R6站，再由高市府研議規劃岡山路竹延伸線往北延串聯。（編輯：陳仁華）1130602

#台南市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61
更多編輯台推薦新聞：