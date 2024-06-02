與南捷紅線串接作罷 高捷紅線擬延伸奇美、沙崙線

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）原本台南捷運紅線與高雄捷運紅線將彼此串連，但因軌道系統不同作罷；高雄捷運局今天表示，將規畫紅線延伸線往北延，進入台南銜接奇美博物館、高鐵台南站，服務高雄、台南生活圈。

高雄市政府捷運局表示，高雄捷運紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預定6月底完工，RK2站至RK8站正在設計及施工，湖內區的RK8站將再往台南延伸出奇美線、沙崙線，採與高捷相同高架形式，路網規畫預計年底完成，再做可行性評估。

台南捷運紅線原規劃與高雄捷運紅線在高雄湖內區大湖串連，但因軌道系統不同而作罷，南捷紅線可行性研究期末報告也將修正。

台南市政府交通局曾表示，南捷紅線原規劃與高捷紅線在高雄大湖串連，但因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同，以及民眾搭乘便利性，協調後達成雙方境內採用各自系統的共識。

因此，南捷紅線可行性研究報告，將終點由原先規劃的高雄大湖R10站修正至台南嘉南藥理大學R6站，再由高市府研議規劃岡山路竹延伸線往北延串聯。（編輯：陳仁華）1130602