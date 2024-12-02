台南捷運核定4線 預估30年淨收入785億元

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南捷運核定4條路線，南市府表示，總經費約2285億元，南市負擔892億元；捷運未來收入來源包含票箱收入、土地開發效益、容積增額效益及租稅增額效益，預估淨收入785億元。

南市府財政稅務局今天告訴中央社記者，台南捷運核定第1期藍線、第1期藍線延伸線、紅線及深綠線，中央負擔1392億元、台南市負擔892億元。非自償性支出（包含用地費）約328億元，市府負擔數額將以台南市自有財源優先支應，不足部分再舉債挹注。

另外，台南捷運未來收入來源，涵蓋票箱收入、土地開發效益、容積增額效益及租稅增額效益，預估30年淨收入785億元。

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至於台南鐵路永康段地下化及新市段立體化財源，交通局指出，總經費約836億元，其中中央負擔595億元、台南市負擔241億元。依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」訂定中央與地方政府經費分擔原則，市府須負擔土地取得及維護費用、工程總經費的自償經費、部分非自償經費。

工程自償性經費來源，包含鐵路地下化、立體化後周邊土地開發效益、租稅增額財源及增額容積價金等約104億元；後續建設完成後，將由開發獲取收益使市府收回先期投入經費，其餘市府須負擔經費將視工程階段需要，逐年編列公務預算支應，以利計畫進行。（編輯：孫承武）1131202