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台南捷運藍延線綜規期末完成 11/29起開3場公聽會

2024/11/15 10:41
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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南捷運推動中，第1期藍線延伸線已完成綜合規劃期末成果，市府預定11月29日至12月4日間分別召開3場公聽會，以利後續提報中央爭取核定。

台南市交通局今天指出，台南捷運藍延線完成綜合規劃期末成果，將向地方說明規劃內容及蒐集沿線居民意見，將分別於11月29日、12月3日及12月4日在仁德區仁義里活動中心、關廟區山西宮會議室及歸仁區歸仁里活動中心召開綜合規劃公聽會。

交通局表示，藍延線和藍線密不可分，且串聯府城及沙崙重要路線，藍延線及規劃中深綠線也將構成台南科技產業十字路網，對台南市未來發展影響深遠，藍延線可行性研究已提報交通部轉行政院審議，市府加速藍延線進度，如今已完成綜合規劃期末成果。

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交通局資料顯示，捷運藍延線採和藍線、深綠線相同的高架單軌系統，全線長度15.09公里，共設置15座車站及1座機廠，路線銜接第1期藍線，將捷運服務範圍從市區推展至歸仁、關廟、仁德及沙崙綠能科學城。

交通局規劃由藍線B01站（大橋）往返藍延線BK08站（關廟國中）的關廟線，及由藍延線BK01站（家樂福）往返BH07站（沙崙綠能科學城）的高鐵線，以提供南關線居民通學、通勤及高鐵乘客往返市區運輸服務。（編輯：郭諭儒）1131115

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