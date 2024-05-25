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巴布亞紐幾內亞大規模山崩滅村 活埋逾300人

2024/5/25 12:17（5/25 12:34 更新）
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巴布亞紐幾內亞北部偏遠村莊房屋24日遭大規模山崩破壞。（Emmanuel Eralia via 路透社）
巴布亞紐幾內亞北部偏遠村莊房屋24日遭大規模山崩破壞。（Emmanuel Eralia via 路透社）
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（中央社雪梨25日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞媒體今天報導，巴紐北部發生大規模山崩，夷平一座偏遠的村莊，活埋超過300人，吞噬1100多棟房屋。

路透社報導，巴紐的恩卡省（Enga Province）考卡拉姆村（Kaokalam）昨天凌晨3時遭受山崩衝擊，恐有數百人罹難。這座村莊位在首都莫士比港（Port Moresby）西北方約600公里處。

巴紐「郵報」（Post Courier）引述一名議員說法報導，這場山崩活埋超過300人，並吞噬1182棟房屋。

澳洲外交暨貿易部今天表示，恩卡省穆利塔卡（Mulitaka）地區超過6座村莊受山崩影響。

澳洲外交暨貿易部發言人在聲明中說，澳洲駐莫士比港高級專員公署與巴紐有關當局密切聯繫，以進一步評估災情和死傷。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，緊急救難隊抵達當地人煙稀少的地區後尋獲4具遺體，死亡人數預計還會攀升。

據報導，山崩阻礙公路通行，目前只能靠直升機到達災區。

村民上傳社群媒體的畫面顯示，民眾在岩石、被連根拔起的樹木和土堆中尋找生還者，背景聲可聽到有婦女哭泣。

巴紐總理馬拉普（James Marape）已表示，救災人員、國防軍以及工程暨公路部正協助救災和復原工作。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130525

巴布亞紐幾內亞北部24日大規模山崩，偏遠村莊超過300人遭活埋。（中央社製圖）
巴布亞紐幾內亞北部24日大規模山崩，偏遠村莊超過300人遭活埋。（中央社製圖）
#巴布亞紐幾內亞
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