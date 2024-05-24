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洗腎輸液大廠違規停產 林靜儀：已恢復產線

2024/5/24 12:30
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（中央社記者陳婕翎台北24日電）洗腎輸液廠安星日前因PIC/S GMP問題，產線暫停、庫存不出貨。衛福部次長林靜儀今天說，安星輸液供貨與近日永豐輸液事件是兩回事，安星輸液已恢復產線，確認庫存可繼續供貨。

林靜儀接受媒體聯訪時表示，診所及透析中心大宗契約的安星公司因PIC/S GMP疑慮，暫停出貨與產線。安星與日前永豐輸液事件無關聯，多數洗腎機構與安星採購，所以比較緊張，衛生福利部已快速處理文件，5月22日確認無疑慮，庫存可放行，後續正常製造。

另外，林靜儀也在臉書（Facebook）提到最新輸液供應進度，與永豐公司有合約的機構，合格庫存由食藥署協調配送，現在是控貨階段，「無法讓醫療機構為了安心一口氣要求2個月的貨量」，倘若將大量貨源給單一機構，恐怕輸液就會缺貨，即使專案進來還是會再控貨一陣子。

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至於非永豐公司合約機構，如中小型醫療機構，不會有大批貨量性質的合約，通常是有需要才向永豐叫貨，林靜儀說，現在將協助中小型機構取得其他合格藥廠供貨，台灣本來就有部分廠量有少量產線，現在已增產，預計增加2至3倍，「不會讓廠商吃虧，希望不要哄抬價格」。

藥品通報平台持續協助媒合，林靜儀指出，國內輸液供應短期確保穩定供應；中期輔導改善並平衡市場，並檢討盤點藥品成本和品質的平衡；長期建立藥廠警示及緊急措施機制，避免大廠出現檢驗，就會影響國內貨源穩定性，屬於內部管理辦法規定，相關機制無須修法。（編輯：管中維）1130524

#林靜儀
林靜儀
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