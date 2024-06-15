0609-0615一週大事

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一週大事關注焦點：歐盟對中國進口電動車加徵關稅／拜登兒子被判有罪／中國海警新規上路／蘋果WWDC大會／國會職權修法覆議案／賴總統登時代雜誌封面／寶林茶室案

國際新聞

★歐盟宣布對中國進口電動車加徵最高38%關稅 反制中過度補貼政策

歐盟12日宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。歐盟調查發現，中國政府對電動車產業補貼「從中央到地方」、「從礦坑到歐盟港口」，涵蓋整個產業鏈。公告顯示，對參與調查但未被抽樣的製造商，加徵稅率為21%，這也包括歐美廠商。

★拜登兒子非法擁槍案3項罪名被判有罪 美國第一家庭首例

美國總統拜登的兒子韓特（前）因購槍不實陳述，11日遭裁定3項罪名全數有罪。（路透社）

美國總統拜登兒子韓特因在購槍背景審查表格做出不實陳述並非法持槍，11日在德拉瓦州威明頓法院遭陪審團裁定3項罪名全數有罪，創下美國史上首位在位總統的子女被判有罪的紀錄。韓特面臨最高25年有期徒刑，他最重大的罪刑是非法持槍，根據量刑準則可處15至21個月監禁，但韓特沒有前科，也有遵守審前釋放規定，專家指出可能免於監禁。

★G7同意用俄國被凍結資產獲利 供烏克蘭逾1.6兆貸款

七大工業國集團（G7）成員國領袖13日同意，將運用俄羅斯被凍結資產的獲利，提供烏克蘭一筆500億美元（約新台幣1兆6190億元）的貸款。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，烏克蘭13日在峰會場邊，與日本簽署一份為期10年的安全協議，並指日本今年將提供烏克蘭45億美元（約新台幣1457億元）。

★中國海警新規15日上路 美國務院：執法將大幅升級局勢

中國海警15日起施行新規，允許拘留涉嫌侵入的外國人。美國國務院表示，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶，執行這些法律將會大幅升級局勢。台灣海巡署則回應，會持續與軍方嚴密監控海域情勢跟船艦動態，呼籲中國勿藉故合理化單方面破壞區域和平行為。

★日本修法外國勞工培養特定技能可長期居留 預計2027年前上路

日本為了取代現有的「技能實習制度」，創設以培育及確保外國人才為目的的「育成就勞制度」相關修法，14日獲參議院全體會議多數贊同表決通過。「育成就勞」著眼解決日本國內人手不足問題，利用3年時間培育外國人達到一定技能水準，並促使擁有可長期工作居留資格的「特定技能」，預估將於2027年前正式上路。

★美最高法院一致通過裁決 保障墮胎藥使用權

美國聯邦最高法院13日通過判決，保障女性繼續使用口服墮胎藥「美服培酮」權利。這是該法院2年前裁決終止憲法保障墮胎權後，做的第一個重大墮胎權判決。墮胎權是今年美國大選的重要議題之一，美國總統拜登抨擊共和黨禁止墮胎的政策「極端且危險」；可能再度代表共和黨參選的川普在總統任內反對墮胎，曾實施多項限縮墮胎權的措施。

★馬克宏政治豪賭解散國會 法國可能再現共治政府難題

法國總統馬克宏。（圖取自facebook.com/EmmanuelMacron）

法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖雷朋的政黨後，9日做出政治豪賭解散國會，並將在本月改選。馬克宏的復興黨目前是法國國會下議院「國民議會」最大黨。雷朋的政黨「國民聯盟」則位居最大在野黨。若國民聯盟或其他政黨在這次改選拿下過半席次，馬克宏便會被迫提名一位對方陣營的人來擔任總理及組閣，形成「共治政府」。

★南非30年來首見聯合政府 拉瑪佛沙成功連任總統

南非執政黨「非洲民族議會」和最大對手、白人領導的親商政黨「民主聯盟」14日同意合組新的民族團結政府，這是南非30年來首見聯合政府，總統拉瑪佛沙成功連任。非洲民族議會長久以來在全國選舉中戰無不克，但因選民厭倦貧困、不平等、犯罪率居高不下，以及停電、黨內腐敗等情況，非洲民族議會近年失去支持。

★Logo Man威斯特86歲逝世 球員管理層生涯皆輝煌拿9座NBA總冠軍

2008年5月29日NBA西區冠軍賽第五戰，洛杉磯湖人隊擊敗馬刺隊後，湖人隊布萊恩（右）為威斯特（左）按摩。（美聯社）

NBA被尊稱為「標誌先生」的傳奇球星威斯特12日過世，享壽86歲，美國籃壇人士紛紛表達哀悼。威斯特縱橫籃壇數十年，歷經球員、球探、教練、高階主管、顧問等身分，共以球員與管理層身分拿下9座NBA總冠軍。他也是洛杉磯湖人隊1980與2000年代拿下10座總冠軍的締造者，並曾任金州勇士顧問。「籃球之神」喬丹敬稱威斯特就像他的老大哥，湖人球星詹姆斯則感性寫道「會繼續讓您感到驕傲」。

★蘋果WWDC宣告進軍生成式AI 新版Siri免費導入ChatGPT

蘋果公司11日在WWDC全球開發者大會上宣告，進軍生成式AI領域並與OpenAI合作，免費導入ChatGPT至Siri。蘋果也強調其人工智慧專注於應用程式整合和安全隱私。另外，蘋果也預告將推出iOS 18作業系統，為iPhone帶來7大新功能，包括更多自訂選項、照片App改造幅度歷來最大、訊息App提供新聯繫方式、加強郵件功能、Safari閱讀器更新、新增Passwords App、隱私功能賦予更多掌控權。

國內新聞

★國會職權修法覆議案 立院19及20日邀卓榮泰報告、21日記名表決

立法院會5月28日三讀修正通過刑法部分條文，增訂藐視國會罪，三讀通過後朝野立委在議場中表達立場互不相讓。（中央社檔案照片）

立法院朝野黨團13日討論國會職權修法覆議案相關事宜，朝野達成共識，將於6月19日及20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰說明，各黨團推派代表詢答，並於6月21日院會進行記名投票表決。行政院發言人陳世凱回應，卓榮泰會配合，也盼覆議能得到立法院的正面回應、好的結果。

★登時代雜誌封面 賴總統：團結確保主權不被侵犯

賴總統日前接受時代雜誌專訪，專訪內容13日刊出。（圖取自facebook.com/time）

總統賴清德日前接受時代雜誌專訪，專訪內容13日刊出，並以賴總統為本期封面人物。賴總統指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯。他強調，不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。黨政幕僚說，這是賴總統當選後，首次接受國內外媒體專訪。

★中國男子駕船直闖淡水河 海巡分署長等10人懲處

中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，海委會主委管碧玲11日表示，雷達偵監系統沒有問題，是人為疏失導致失守，下令予以處分。海巡署同日下午召開記者會，署長張忠龍指出當時監控人員誤判為常態性作業漁船，因而未通知海巡隊做線上查緝，另外，雷達站人員發現目標後，未繼續做後續通報，海巡署將檢討。包括北部分署分署長廖德聖及雷操員等人在內，本次共懲處10人申誡或記過。

★台廠減碳壓力大 台電擬推綠電、低碳等3類價格電力

為紓解供應鏈綠電需求與出口廠商減碳壓力，台電擬將電力分成綠電（含躉購）、低碳、 一般電力等3類，並依排碳量高低訂定不同價格。經濟部表示，會將碳費計費納入定價考量，近期將與環境部討論作法細節。

★央行重手打炒房 六都、新竹縣市第2戶房貸成數降至6成

中央銀行13日在第2季理監事會上決定不調整利率，但祭出第6波選擇性信用管制，將六都、新竹縣市第2戶房貸成數降至6成，並調升存款準備率。在開會之前，內政部罕見以新聞稿強調若央行升息，不建議再加碼補貼利息，以避免非自住需求湧入房市。政府表示將落實新青安貸後管理，幫助年輕人購入自住房屋，並強調政策不受外界影響。金管會列不動產授信風險控管為金檢重點，公股行庫將討論應對機制。

★寶林茶室案再添1死累計6死 46歲女換肝仍去世

寶林茶室食物中毒案11日再添1死，累計6死；北市衛生局證實為46歲、接受換肝的女性。衛福部表示，這名個案曾經轉到一般病房治療，但經醫院回報，病患於11日下午3時56分宣告死亡。根據衛福部資料，重症個案中僅49歲女性黃舒君經治療後出院，其餘個案皆已死亡；輕症個案則都已出院返家。

★國軍取消傳統刺槍術 改為槍械格鬥更符合實戰

圖為陸軍進行刺槍術表演。（中央社檔案照片）

國防部長顧立雄日前表示，將取消傳統刺槍術。國防部13日指出，國軍訓練以實戰化為考量，會將傳統刺槍術調整為更符合實戰的槍械格鬥，也就是就是個人的配賦武器，包含槍枝和刀械，在受到敵人威脅時，第一時間可以予以反制，包含近身搏鬥、武裝壓制等，可以提升戰場存活率，相關規劃正由陸軍步訓部研議中，奉核後馬上推廣給全軍執行。

★鴻海奔逾16年高點、重電有勁 台股14日再創高收22504點

台股14日收盤再創新高，鴻海、重電、航運族群等盤中點火衝鋒，金融翻紅勁揚，代表中小型股的櫃買OTC指數穩盤，台股加權指數盤中一路挺進揚升，終場收22504.72點，續創盤中和收盤歷史新高。受AI伺服器和蘋果加入AI應用等消息激勵，鴻海午盤最高觸198.5元，續創2008年1月以來波段高點，終場上漲3.13%收在198元，也創下逾16年高點。

★太魯閣震後復建 布洛灣、九曲洞等景點趕年底開放

0403花蓮地震太魯閣國家公園災情慘重，太魯閣國家公園管理處展開復建工作。太管處11日表示，地震後國家公園署成立專案小組，經勘災調查，分期分區復建及開放。針對受損較輕、安全性相對較高的景點步道，包括太魯閣台地、布洛灣、九曲洞步道等處，希望趕在今年底陸續開放。燕子口步道、砂卡礑步道、綠水步道、錐麓古道等受損較嚴重，則需較長時間復建。

★基隆潮境公園路口坍方提前搶通 預計年底前完成邊坡復建

基隆市潮境公園平浪橋入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，經連日搶修10日下午2時通車。公路局表示，通車初期會在平浪橋頭派遣人員全天候監看，預計年底前完成邊坡復建，之後會研議以自動化監測系統掌握邊坡狀態。