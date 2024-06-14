鴻海奔逾16年高點、重電有勁 台股再創高收22504點

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台股今天在鴻海、重電、航運族群等帶動下震盪翻紅走強，終場收22504.72點，上漲192.68點，再創盤中與收盤歷史新高。台股週線上漲646.34點，週線連2紅。

美國通膨數據降溫，市場預期降息壓力趨緩，激勵美科技股強勢創收盤新高。台股今天走勢震盪盤堅，鴻海、重電、航運族群等盤中點火衝鋒，金融翻紅勁揚，代表中小型股的櫃買OTC指數穩盤。台股加權指數盤中一路挺進揚升，終場收今天最高22504.72點，也續創盤中和收盤歷史新高。

台股終場收22504.72點，上漲192.68點，漲幅0.86%，成交值新台幣4963.39億元。電子股終場漲0.82%，金融翻紅上漲0.39%，AI（人工智慧）伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群漲1.07%，電機機電大漲4.5%，航運股勁揚3.11%；OTC指數上揚0.29%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約63.2%。

受AI伺服器和蘋果（Apple）加入AI應用等消息激勵，鴻海午盤最高觸198.5元，續創2008年1月以來高點；終場收198元，上漲3.13%，是2007年12月31日以來收盤新高。

AI晶片概念股台積電終場收922元，小漲0.33%，日月光投控收166元，漲1.22%。

AI伺服器概念股廣達收290.5元，漲2.29%，緯創收平盤108.5元，緯穎收2765元，漲1.84%；奇鋐收739元，漲3.79%，AI PC概念股華碩收493.5元，漲1.33%。

貨櫃三雄長榮收199元，漲3.38%；陽明收75.4元，漲4.14%；萬海收漲停92.8元。

重電族群強勢表態，華城收漲停920元，士電收漲停269.5元。中興電收191元，漲5.82%，亞力收漲停136元。

台新台灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，台股創高後，企業獲利成長將是評價擴張的支撐，未來需觀察美股動向，由於美股標普500指數接近上升區間壓力，短線合理回測。

展望台股後市，黃鈺民表示，中長線來看確定經濟前景基調後，今年至2025年有機會進入降息循環，股市可望持續受到市場資金推升，科技股為主的台股將持續受惠資金行情，後市漲升行情不看淡。

展望基本面，黃鈺民表示，AI三大要素運算力、算法、數據持續進化，包括AI PC、機器人，生成式AI等應用今年開始落地，運算力平台演進帶動AI產業拓展腳步，延續台灣IC設計公司成長動能。（編輯：楊蘭軒）1130614