台灣上半年IPO共27家上市櫃 籌資額年增逾1.2倍

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（中央社記者張璦台北13日電）安永今天發布「2024年上半年首次公開募股（IPO）報告」指出，台灣上半年表現相當亮眼，共27家公司上市、上櫃，籌資額總計新台幣184.02億元，籌資額相較去年同期成長123%；其中生技醫療業以52.24億元籌資總額，位居第一。

安永指出，今年上半年台灣資本市場有27家企業掛牌，籌資總額184.02億元，與去年同期相比增加10家，募資額增加101.66億元。

安永表示，在上市市場部分，今年上半年有16家公司掛牌，籌資額122.15億元，與去年同期相比，上市家數增加7家，籌資額增加57.35億元，增幅88.5%。

安永指出，統計上市市場籌資額，金額最大為運動休閒產業的來億-KY，籌資金額33.04億元，占總籌資額27.05%；籌資額第2為汽車工業的巧新，籌資金額17.2億元，占總籌資額14.08%；兩家公司合計占上市籌資額的41.13%。

同時，安永表示，上半年上櫃市場則有11家上櫃，較去年同期增加3家，籌資總額61.87億元，較去年同期增加44.31億元，增幅約252.33%。

安永指出，上櫃公司產業類別以家數來看，生技醫療業為首，共4家占比37%。籌資額部分，生技醫療業的昱展新藥為16.78億元，占總籌資額27.12%，籌資額第2為其他電子業的巨漢為10.24億元，占總籌資16.55%，兩家公司合計占上櫃總籌資額43.67%。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，回顧今年上半年，台灣股市受到AI相關供應鏈產業推動，吸引外資大幅買超台股，造就加權指數站穩在2萬點以上。

他指出，台灣IPO上半年市場，生技醫療產業加速申請送件，新創產業申請創新板成為主流，AI及能源將是下一波生力軍；也就是說，生技醫療業、科技業及綠能環保將為主要IPO產業。

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展望下半年，安永指出，近期國際包括美國聯準會（Fed）政策牽動全球經濟、美國大選影響國際政經、美中貿易再啟關稅戰爭等情勢多變；台灣經濟則逐步成長，央行升息進入尾聲，持續觀察美國貨幣政策，加上晶片帶動出口成長，科技產業更受惠AI趨勢。

安永表示，下半年台灣新股申請初次上市櫃的家數有20家，申請上市中的公司8家、申請上櫃12家，樂觀看待2024年IPO市場。（編輯：張均懋）1130613