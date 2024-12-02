安永：台灣今年IPO籌資逾491億創新高 生技醫療居冠

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（中央社記者張璦台北2日電）安永聯合會計師事務所今天發布調查報告指出，台灣2024年IPO市場表現傑出，上市、上櫃企業共54家，籌資額新台幣491.32億元。整體家數較去年增加22家，金額增加145.05億元，IPO家數創下2019年以來的新高，籌資額規模也創下新高；其中，以生技醫療業145.59億元居冠。

安永聯合會計師事務所今天發布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」，並表示，2024年全球IPO活動持續放緩，預計共有1162企業在全球上市，籌資1173億美元，與去年同期相比，IPO家數和籌資額分別下降14%和7%，隨著全球經濟放緩的局面逐漸緩解，IPO市場有望逐漸復甦，預計2025年IPO市場將有所改善。

安永指出，據統計，2024年中國、香港IPO活動占比繼續下降，截至11月28日，合計A股和香港市場IPO家數及籌資額占全球百分比下降至14%和16%。

安永表示，截至2024年11月27日，今年台灣上市市場共30家掛牌，相較去年度增加10家，籌資金額達369.48億元，較去年度增加52.94億元，增幅16.7%。籌資額最大為航運業的星宇航空，籌資104.48億元，占上市總籌資額28.28%。

上櫃市場方面，安永指出，有24家企業掛牌，較去年度增加12家，籌資額達121.84億元，較去年增加92.11億元，年增幅高達309.82%；其中，掛牌家數以生技醫療業表現最搶眼，共6家、占25%；同時，上櫃籌資額以生技醫療產業總籌資額最多，最大為生技醫療的共信-KY，籌資達20億元，占上櫃總籌資額16.41%。

安永表示，今年上市櫃企業共有54家，以科技業12家領先、生技醫療業11家位居第2，IPO家數創下2019年以來的新高。上市櫃籌資額合計491.32億元更創下新高，今年並以生技醫療業145.59億元居冠。

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安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，在AI相關供應鏈產業，包括晶片製造、封裝及伺服器個股帶動下，台灣股市加權指數穩居2萬點以上；即使美國總統當選人川普的保護主義，對台灣地緣關係、晶片產業及美中關稅相關議題及全球地緣政治風險提高，影響台股走勢的波動較大，台灣資本市場依然展現強大抗壓能力。

展望明年IPO市場，黃建澤認為，台灣主計總處將GDP成長率上修至4.1%，而2025年利率政策預計維持不變，受惠於AI供應鏈帶動出口成長及晶片科技緩衝外部風險，台灣經濟基礎穩健，申請上市櫃的企業逐漸展現多元化趨勢，AI應用與生技產業成為資金關注的新焦點，使2025年的台灣IPO市場前景被普遍看好，為未來資本市場注入更多活力與信心。（編輯：蘇志宗）1131202