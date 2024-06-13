聯準會維持利率不變 預估今年僅降息一次
2024/6/13 10:32（6/13 10:59 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天維持主要貸款利率不變，預估今年僅調降利率一次，低於聯準會在第一季通貨膨脹降溫後於3月預測的3次降息。
法新社報導，聯準會投票一致決定將基準利率維持在5.25%至5.50%區間，並稱朝其2%長期通膨目標已有「適度」進展。
聯準會宣布維持利率不變，顯示這家美國央行官員對過早降息態度依然謹慎小心，儘管今天稍早公布的消費者通膨數據顯示5月物價上漲速度減緩。
美國勞工部指出，5月消費者物價指數（CPI）年增率為3.3%，較4月CPI年增率減少0.1個百分點，月增幅度持平，稍低於原先預期。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天在記者會中對通膨數據表示歡迎，但表示需見到更多「好的通膨讀數」後，才會有充分信心考量降息。
他說，如果美國經濟持續強勁且通膨持續，聯準會將「準備在適當情況下維持聯邦基金利率在目前的目標區間」。
聯準會決策官員下修個人預測今年降息次數，並將今年底利率預估中值調降至5.00%至5.25%的中點。
這意指聯準會公開市場委員會（FOMC）與會者預期年底前僅降息一次，較3月估計的次數減少兩次。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1130613
- 聯準會維持利率不變 預估今年僅降息一次2024/06/13 10:32
- 2024/06/13 08:54
- 2024/06/13 04:31
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美國政策利率維持不變 高借貸成本持續影響經濟