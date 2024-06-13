美國政策利率維持不變 高借貸成本持續影響經濟

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（中央社台北13日電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布政策利率不變，維持在5.25%至5.5%。聯準會認為通膨未降至2%，沒有信心降息，仍須維持高利率。美國民眾在高物價環境下，房貸、車貸與卡債利息繼續維持高水準。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布本月不升息，代表房貸、車貸與信用卡債利率繼續維持高位。消費者固定支出未減少，美元存款帳戶繼續享受高息收益。美元在全球貨幣市場上將維持強勢。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）美東時間12日在記者會指出，聯準會在貨幣政策上採取抑制（通膨）的立場，對央行成員處理通膨預設的成果已發揮效用，但成員們仍想見到更多進展。

他說，問題是這是否能夠抑制（通膨），需要時間觀察。證據相當清楚，政策已發揮抑制效果，成效是聯準會樂見的。

雖然金融市場認為美國通膨已漸和緩，但普羅大眾還是對高不可攀的物價怨聲載道，這些情緒反映在選民關切總統選舉的議題上，經濟在民調中總是排前兩位。

美國通膨趨緩，5月的消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.3%，較市場預期的3.4%低了0.1個百分點。就業報告顯示上月增加27.2萬個工作機會，皆高於預期。

多項經濟數據看似亮眼，但高物價與薪資成長緩慢仍困擾一般美國家庭。鮑爾指出，民眾對經濟不滿的原因，沒人有一定的答案。然而，經濟在成長，勞工市場也強健，雖然通膨仍在，但物價成長速度已顯著減緩。

美國政府在美東時間12日連續公布5月消費者物價指數（CPI）與政策利率，顯示通膨已放緩；但聯準會對物價平穩的信心不高，決定不調降利率，兩項攸關未來半年經濟動向的重要數據都未見顯著變化。

由於鮑爾表示今年下半年可能僅有一次降息機會，美國高物價與高借貸成本的狀況短期內預料不會改變。（編輯：馮昭）1130613