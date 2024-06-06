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楊金龍：全球股市熱絡助台股創高 但要居高思危

2024/6/6 10:52
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）台股氣勢如虹，今天再次改寫盤中歷史高點，中央銀行總裁楊金龍對此表示，台灣股市與全球連動，不只台股很熱，美股也是如此，但投資人應留意指數已到相對高點，要居高思危。

輝達市值首度站上3兆美元，台積電美國存託憑證（ADR）5日大漲6.9%、再創收盤新高，激勵台股今天跳空開高，早盤大漲458點達21943.86點，改寫盤中歷史新高。

楊金龍今天赴立法院財委會報告，國民黨立委賴士葆關注台股又創高，是否存在過熱疑慮，楊金龍表示，股市與匯率相同，會與全球市場連動，台股現在非常多頭，是跟進全球市場表現，美國也是如此（股市熱絡）。

楊金龍表示，股市是否過熱很難判斷，畢竟全球股市都十分熱絡，但台灣的主管機關、特別是金管會，都有提醒投資人居高思危，他也要這麼提醒民眾。

國民黨立委林德福詢問新台幣匯率是否繼續貶值，楊金龍表示，匯率由市場供需決定，很難預測，而且具有相對性，前陣子美元獨強，所有貨幣都在貶值，新台幣沒辦法置身事外。

新台幣匯率與亞幣連動，人民幣貶值對新台幣的影響也受到關注，不過楊金龍說「人民幣不大敢貶值」，他點出2原因，一是外債因素，貶值會造成外債更多，二是貶值將加速資本外流，這些都是中國政府擔心的事情。

楊金龍補充，市場普遍認為，當美國經濟走弱，支持聯準會降息，美元就會跟著走弱；目前市場認為聯準會9月降息的機率較高，但聯準會降息時間點很難預測，變化實在太大。（編輯：楊蘭軒）1130606

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