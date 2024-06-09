聯準會可能維持利率不變 下修今年預計降息次數

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）本週可能維持利率不變，但隨著政策制定者消化一系列經濟數據，今年預計降息次數可能會減少。

法新社報導，對抗通膨的進展停滯加上強勁的勞動力市場，促使許多分析師預測負責利率制定的聯邦公開市場委員會（FOMC）在9月之前，不會將利率從目前的23年來最高點往下調整。

如果9月才開始降息，那麼聯準會與歐洲中央銀行（ECB）之間的差距將會擴大，歐洲央行上週開始放鬆貨幣政策。

富國銀行（Wells Fargo）的經濟學家在最近給客戶的一份報告中寫道：「自上次（聯邦公開市場委員會）會議以來發布的數據表明，強勁經濟活動導致物價重新加速上漲的威脅已稍微減緩。」

他們表示：「不過，我們普遍預期聯邦公開市場委員會6月12日政策會議結束時，會將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%－5.50%不變。」

聯準會將在2天的辯論後，於12日下午公布利率決定，並將更新3月公布的經濟預測。

大多數分析師預計，3月以來的數據將導致聯邦公開市場委員會19名成員減少今年預期的降息次數，使中位數從3次降至2次。

美國銀行（Bank of America）經濟學家在7日發布的一份投資者報告中寫道：「在6月聯邦公開市場委員會的會議上，我們將看到聯準會修改前景，支持經濟成長放緩和通膨走強的看法。」

他們表示，聯邦公開市場委員會「應會預測今年將有2次降息，降息週期將從9月開始」；委員會可能需要看到更多通膨降溫的證據，然後才會開始降息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一再堅稱聯準會「依賴數據」，不會受政治影響。

然而，9月開始降息將把聯準會捲入總統拜登（Joe Biden）和共和黨對手川普（Donald Trump）之間激烈的總統選戰中，川普此前曾質疑聯準會的獨立性。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的數據，期貨交易員認為9月前幾乎沒有降息的可能。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1130609