前川普國防官員：中國攻擊恐幾無徵兆 應視台灣為優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）近期在華府接受日本讀賣新聞訪問時表示，美國應停止向面臨俄羅斯侵略的烏克蘭提供支持，將資源轉向阻止中國試圖統一台灣。

柯伯吉在前美國總統川普（Donald Trump）政府擔任國防部副助理部長時，負責戰略與軍力發展。如果77歲的川普11月於美國大選中再次當選總統，柯伯吉可能會擔任國家安全顧問等重要職位。

柯伯吉解釋為何他認為美國應該停止向烏克蘭提供支持，他說：「亞洲現在才是主要戰場，不再是歐洲。」

他還說：「歐洲更有能力獨自應對俄羅斯。我的意思不是要背棄歐洲，但（歐洲）比亞洲更能獨自應對。」

他認為，儘管美國是北大西洋公約組織（NATO）一員，但地理上更靠近俄國的歐洲國家更能獨自應對局勢。

提到中國政府，由於中國國家主席習近平並未排除以武力犯台、實現統一台灣的可能性，柯伯吉對此表示：「我認為他們肯定已經得出結論，也就是沒有和平解決統一台灣問題的方法。」

柯伯吉承認必須加強準備，以利做出即時反應，他說道：「我認為，我們必須假設對台灣的攻擊很可能還會包括美國、美國駐在該地區的部隊、日本、菲律賓和澳洲，且攻勢可能在幾乎沒有明確警告的情況下發生。」

柯伯吉過去擔任美國國防部副助理部長時，是制定和推出2018年「國家防衛戰略」（National Defense Strategy）的主要官員。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130608