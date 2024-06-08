馬克宏凱旋門歡迎拜登國是訪問 兩人將討論俄烏戰爭

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天在巴黎凱旋門歡迎美國總統拜登國是訪問，兩位總統將就俄羅斯與烏克蘭戰爭、以色列與哈瑪斯在加薩走廊戰事等議題交換意見。

法新社報導，拜登（Joe Biden）自5日以來一直在法國，並參加本週舉行的紀念諾曼地登陸（D-Day）80週年活動，諾曼地登陸改變第二次世界大戰的進程。

在巴黎舉行的歡迎儀式上，馬克宏（Emmanuel Macron）和拜登向無名戰士塚敬獻花圈，並重新點燃火焰。

兩位總統也將在共和國衛隊的陪同下走上香榭麗舍大道（Champs-Elysees）。

馬克宏今天稍後將在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）與拜登會談，之後將以國宴款待拜登。

另外，路透社報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體，兩位總統之間的會談將涉及俄羅斯與烏克蘭戰爭、以色列與哈瑪斯在加薩走廊戰爭、印太地區合作，以及從氣候變遷到人工智慧再到供應鏈等政策問題。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130608