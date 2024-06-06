歐洲央行調降基準利率1碼 2019年來首降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福6日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）今天決議調降位於歷史高檔的基準利率，為2019年來首次降息。在通膨變動的情況下，歐洲央行未來的利率路徑仍不明朗。

法新社報導，ECB將基準存款利率調降1碼（0.25個百分點）至3.75%。ECB從2022年中展開空前的升息行動，設法抑制竄升的消費者物價，但從去年10月以來一直維持利率按兵不動。

ECB也將歐洲2024年的經濟成長率預估值從0.6%調高至0.9%，但小幅明年下修明年的成長率預測值。

ECB預估，歐元區明年的經濟成長率將會擴張1.4%，略低於今年3月預估的1.5%。

ECB並預期，歐元區2024年和2025年的通膨率都會高於先前的預估值。

根據ECB，今年歐元區通膨率預料達到2.5%，高於之前預估的2.4%；2025年的通膨率則會降至2.2%，但仍高於先前預估的2%。ECB維持2026年通膨率預估值在1.9%不變。

歐洲央行此次降息，為陷入困境的歐元區經濟帶來及時雨。

歐洲央行此舉與美國聯準會（Fed）不同調。聯準會也曾大舉升息，但由於美國經濟數據較預期強勁，因此外界預估Fed數月內不會開始降息。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130606