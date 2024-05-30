台股修正 金管會主委：股市有基本面景氣審慎樂觀

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（中央社記者謝方娪台北30日電）台股連連創高後進入修正期，金管會主委彭金隆今天表示，台股為全球股市中的一分子，會受美股及國際情勢影響，但台股有基本面，4月景氣燈號首度亮出黃紅燈，顯示台灣經濟前景審慎樂觀。

台股加權股價指數29日下跌195.91點，今天早盤再下挫逾200點，在日前連連創高後拉回修正。國民黨立委林德福今天在立法院財政委員會質詢彭金隆如何看台股表現。

彭金隆答詢表示，身為證券市場主管機關，金管會關注的是整體市場制度，台股身為全球股市中的一分子，當然會受美股及國際情勢影響，但台灣股市有自己的基本面。

林德福追問，彭金隆對台股後市看法持續樂觀，還是認為要居高思危，彭金隆回應，股市短期會受消息面影響，長期仍會回歸基本面，觀察國發會公布4月景氣對策信號，睽違逾2年首度亮出黃紅燈（代表轉向），顯示台灣經濟景氣審慎樂觀。（編輯：林淑媛）1130530