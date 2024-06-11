中國男駕艇直闖淡水河 海巡署坦承疏失懲處10人

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）中國男子駕艇直闖淡水河。海巡署長張忠龍今天坦承，主要是人為疏失，未做好相關通報及橫向聯繫，海巡署共懲處10人申誡或記過，包括北部分署分署長廖德聖及雷操員等人在內。

海洋委員會海巡署今天下午召開記者會，包括張忠龍、海巡署副署長謝慶欽、海巡署巡防組長廖雲宏及廖德聖都出席。

張忠龍表示，接受各界指導及指責，這次事件發生後，海巡署就檢討相關環節，監控系統都沒有問題，主要是人為疏失部分，也就是沒有做好相關通報及橫向聯繫，每個節點都有監控，但監控人員誤將中國籍快艇認作為常態性台灣籍作業漁船。

他指出，因為當時淡水河口有57艘不明目標，更接近時有30多艘，所以誤判為常態性作業漁船，因而未通知海巡隊做線上查緝，這是較有疏忽的部分；另外，雷達站人員發現目標後，未繼續做後續通報，整個通報環節出了問題，海巡署將作相關檢討，讓勤務更精進，務求無疏漏。

張忠龍表示，對於中國大陸不斷對台灣從事灰色地帶認知作戰，呼籲民眾要團結，同心協力對抗中國大陸的不理性侵擾。

隨即由謝慶欽說明案發情形指出，海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達於9日上午9時許在淡水外海6浬發現並鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港及八里安檢所加強監控及應處。

其中，淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現可疑船舶駕駛為1名中國籍男性，當場將他逮捕並押返安檢所調查，釐清其抵台方式、管道及目的，並依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「入出國及移民法」移送士林地檢署偵辦。

謝慶欽表示，沙崙雷達操作員案發當天於淡水外海6浬即鎖定此目標，但將其誤判為一般返港作業的台灣籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員辨識目標，但未及時調派巡防艇前往攔截登檢。

另外，八里安檢所辨識此船為非台灣籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，已依規定追究相關人員疏失責任。

謝慶欽說，海巡署今天上午已召開考績會決議，包括海巡署北部分署長廖德聖到安檢所雷操手等10人，分別核以申誡或記過懲處。

據指出，相關懲處結果，廖德聖申誡1次；第三巡防區主任、海域管制官、指管長，以及八里守望哨士官長、淡水第二漁港守望哨2名隊員，各申誡2次；第三巡防區雷達小組長、2名雷達操作員各記小過1次。

謝慶欽表示，此案是人為誤判及疏失所致，海巡監偵系統沒有漏接，海巡署近10年（民國103年至112年）共查獲中國大陸籍非法入境人士計119人，今年迄今也已驅離809艘中國大陸籍越界船舶。

有鑑於雷達光點辨識不易，謝慶欽指出，海巡署刻正導入更多科技輔勤，例如雷達搭配紅外線熱像儀的「環島智慧型岸際監控系統」、逐步充實無人機等海空立體巡查機制、全力推動台灣籍漁船全數安裝船舶自動識別系統（AIS）。

另外，並持續落實人員教育訓練，強化與友軍（國防部）的協調聯繫，以嚴密監控應處海面目標，確保國境安全。（編輯：戴光育）1130611

中國籍阮姓男子9日從福建駕動力小船直衝淡水，海巡人員當場逮人並查扣偷渡所乘小船。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日