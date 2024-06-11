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中國男子駕船直闖淡水河 海巡分署長等10人懲處

2024/6/11 15:49（6/11 16:11 更新）
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中國籍阮姓男子日前駕船偷渡抵台，海巡署11日在台北舉行記者會，署長張忠龍（圖）出席主持，會中以航跡圖說明，事發當時沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定目標，但誤判為一般返港作業的國籍漁船，雖有通報相關單位實施目標辨識，但未及時調派巡防艇前往攔截。中央社記者王飛華攝 113年6月11日
中國籍阮姓男子日前駕船偷渡抵台，海巡署11日在台北舉行記者會，署長張忠龍（圖）出席主持，會中以航跡圖說明，事發當時沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定目標，但誤判為一般返港作業的國籍漁船，雖有通報相關單位實施目標辨識，但未及時調派巡防艇前往攔截。中央社記者王飛華攝 113年6月11日
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）中國籍阮姓男子駕船偷渡抵台。海巡署副署長謝慶欽今天表示，針對相關人員疏失，上午召開考績會決議，包括海巡署北部分署長廖德聖到安檢所雷操手等10人，分處以申誡或記過。

海巡署下午召開記者會，謝慶欽說，沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定目標，但將其誤判為一般返港作業的國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，但未及時調派巡防艇前往攔截登檢。

此外，八里安檢所辨識此船為非台灣籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，已依規定追究責任。（編輯：戴光育）1130611

中國籍阮姓男子9日從福建駕動力小船直衝淡水，海巡人員當場逮人並查扣偷渡所乘小船。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
中國籍阮姓男子9日從福建駕動力小船直衝淡水，海巡人員當場逮人並查扣偷渡所乘小船。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
海巡署11日下午在台北舉行記者會，就日前查獲中國籍男子駕快艇直衝淡水河防地區並宣稱要投誠一案公開對外說明，海巡署副署長謝慶欽（圖）也出席。中央社記者王飛華攝 113年6月11日
海巡署11日下午在台北舉行記者會，就日前查獲中國籍男子駕快艇直衝淡水河防地區並宣稱要投誠一案公開對外說明，海巡署副署長謝慶欽（圖）也出席。中央社記者王飛華攝 113年6月11日
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