中國男子駕船直闖淡水河 海巡分署長等10人懲處
2024/6/11 15:49（6/11 16:11 更新）
（中央社記者黃麗芸台北11日電）中國籍阮姓男子駕船偷渡抵台。海巡署副署長謝慶欽今天表示，針對相關人員疏失，上午召開考績會決議，包括海巡署北部分署長廖德聖到安檢所雷操手等10人，分處以申誡或記過。
海巡署下午召開記者會，謝慶欽說，沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定目標，但將其誤判為一般返港作業的國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，但未及時調派巡防艇前往攔截登檢。
此外，八里安檢所辨識此船為非台灣籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，已依規定追究責任。（編輯：戴光育）1130611
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