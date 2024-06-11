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中國男駕快艇闖淡水河曾任海軍艇長 管碧玲：守望哨人為疏失會處分

2024/6/11 10:34（6/11 11:26 更新）
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中國籍阮姓男子9日從福建駕動力小船直衝淡水，海巡人員當場逮人並查扣偷渡所乘小船。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
中國籍阮姓男子9日從福建駕動力小船直衝淡水，海巡人員當場逮人並查扣偷渡所乘小船。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
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（中央社記者王承中台北11日電）中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，海委會主委管碧玲今天表示，雷達偵監系統沒有問題，是有人為疏失，導致完全失守，她感到非常遺憾，也下令要予以處分，必須有所警惕。

中國籍阮姓男子疑因在社交平台發布言論遭舉報，9日駕快艇直衝淡水河防地區，並向趕抵的海巡人員表示要投誠。阮男就逮，經海巡署詢問後移送檢方偵辦，以了解實際動機。由於新北八里海灘、台北港及淡水河口，為戍守首都政經中樞「防衛鐵三角」，阮男行為引發軍事意圖臆測。

立法院會今天繼續對行政院長卓榮泰進行總質詢，海委會主委管碧玲在列席備詢前受訪表示，整起事件系統沒有失靈，而是人出了問題，且屬於完全失守的案例，負責的幹部第一時間向她自請處分，她也下令要予以處分，必須有所警惕。

管碧玲指出，海巡沙崙雷達在9日上午於淡水外海6浬鎖定阮男所駕的9公尺長小艇。一般雷達可在3浬內偵測膠筏、小艇，9浬可偵測15噸左右船舶，12浬偵測到35噸左右船舶，可見雷達系統沒有失靈。

管碧玲表示，當天上午10時，海巡雷達操作手交班，由於根據工作經驗，偷渡船舶是衝岸際，但阮男所駕小艇於偵測後是往港口前進，以致雷操手誤判為台灣返港漁船來監控，並通知守望哨持續監控並辨識，但守望哨表示，海面船隻眾多，無法辨識。

管碧玲指出，當守望哨辨識出非台灣漁船後，卻沒有通報，中間有長達30分鐘的失誤，確實有人為的問題。

管碧玲表示，面對中國可能系統性的測試台灣海防，海委會有中長期計畫，去年至今，總共有18起相關案例，多半發生在離島，一半以上有抓到，但有將近一半的案例，必須結合漁船、人民的報案才能破案。

管碧玲指出，對於這次的破口，她感到非常遺憾，未來在重要港口必須配置有經驗的人員，而科技輔勤也是重點，用熱顯像儀補充雷達只有光點的不足，減少誤判機會。她也提出海巡需要增加空中量能，這次案例共歷時將近1小時，如果海巡有空中量能，就能迅速辨識可疑船舶。

對於阮男是真的要投奔自由，還是中國刻意測試台灣海防。管碧玲表示，這有賴於偵查，雖然過去案例顯示，偵查手段不一定能看到真相，但長期累積的案例來看，不排除這是一種測試。過去一年多以來的18個案例，發現說詞經常是一致的，都說是要投奔自由，嚮往台灣生活。

管碧玲指出，這次比較不一樣的地方是人，過去比較像是臨時找人，但這次阮男比較斯文，衣著也體面，尤其經歷特殊，阮男過去曾在海軍服役，還擔任過艇長，國安系統會介入偵查。

對於阮男是直航還是搭船，管碧玲表示，雖然阮男已把相關的航儀紀錄刪除，但從未刪除的資料來看，對比速度、距離及用油情況，比較像是直航，但仍不排除有其他可能。（編輯：楊蘭軒）1130611

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