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中國籍男子駕快艇闖淡水河 專家：恐測防務漏洞成新型態侵擾
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中國籍男子駕船闖淡水河喊投誠 海巡逮人送辦[影]

2024/6/10 19:18（6/10 20:14 更新）
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年約60歲中國籍阮姓男子疑因在通信軟體發表反政府言論遭舉報，9日從福建某漁港駕動力小船直衝淡水，海巡人員當場逮人並查扣偷渡所乘小船。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
年約60歲中國籍阮姓男子疑因在通信軟體發表反政府言論遭舉報，9日從福建某漁港駕動力小船直衝淡水，海巡人員當場逮人並查扣偷渡所乘小船。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
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（中央社記者王鴻國、謝怡璇新北10日電）中國籍阮姓男子疑因在通信軟體發表言論問題，昨天上午駕船直衝淡水河，並向趕抵的海巡人員表示要投誠。阮男就逮，海巡署詢問後移送檢方偵辦，以了解實際動機。

對於這起中國男子偷渡案，大陸委員會指出，政府對此案相關情形均有掌握，目前全案刻由主管機關海巡署及司法機關依法偵辦中。

海巡署第三巡防區指揮部表示，沙崙雷達於昨天上午9時許在淡水外海6浬發現鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港及八里安檢所加強監控及應處，此船舶進入淡水河後並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，船運業者即撥打海巡「118」報案專線通報。

據指出，淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現此船名為「鴻津」，駕駛為年約60歲中國籍阮姓男子，疑因在通信軟體發表反政府言論遭舉報，擔心遭迫害才會鋌而走險，阮男遠從200多公里外的福建某漁港駕動力小船直衝淡水海域，並表達要向「中華民國投誠」態度。

雷達鎖定這艘船舶後，海巡署表示，即通知八里及淡水岸巡人員在淡水河兩岸進行監控，同時也派艇前往攔截，這艘船舶在停靠渡船頭浮動碼頭時與交通船擦撞，阮男就逮。

海巡署第三巡防區指揮部指出，阮男就逮後押返淡水第二漁港安檢所，並通報第八岸巡隊司法小隊、艦隊分署第二（淡水）海巡隊及偵防分署桃園查緝隊實施進一步調查，並釐清抵台方式、管道及目的，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「入出國及移民法」移送士林地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1130610

年約60歲中國籍阮姓男子（左）9日駕船直衝淡水上岸，並表達要向「中華民國投誠」態度，海巡人員當場逮捕並移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
年約60歲中國籍阮姓男子（左）9日駕船直衝淡水上岸，並表達要向「中華民國投誠」態度，海巡人員當場逮捕並移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年6月10日
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