中國男駕快艇闖淡水河查無國安犯罪 未經許可入國罪起訴

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）士檢偵辦中國籍阮姓男子駕駛快艇偷渡來台案，查無阮男涉及軍事或國安等犯罪情事，今天依違反入出國及移民法等罪起訴阮男。

士林地檢署指出，阮男涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例的大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區的規定，以及違反入出國及移民法的未經許可入國罪。

士檢另指出，阮男目前由內政部移民署新北專勤隊收容中，由於收容期限將屆滿，今天上午將移由士林地方法院審理。

全案起於，阮男疑因網路言論問題，遭中國調查並限制出境、出海，今年6月8日晚間自中國福建省駕駛快艇出發，於隔天上午9時許駕船進入台灣淡水河渡船頭碼頭並聲稱要投誠，遭台灣海巡署逮捕送辦。（編輯：張雅淨）1130814