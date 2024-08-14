中國男駕快艇闖淡水河查無國安犯罪 未經許可入國罪起訴
2024/8/14 09:24（8/14 12:04 更新）
（中央社記者謝幸恩台北14日電）士檢偵辦中國籍阮姓男子駕駛快艇偷渡來台案，查無阮男涉及軍事或國安等犯罪情事，今天依違反入出國及移民法等罪起訴阮男。
士林地檢署指出，阮男涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例的大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區的規定，以及違反入出國及移民法的未經許可入國罪。
士檢另指出，阮男目前由內政部移民署新北專勤隊收容中，由於收容期限將屆滿，今天上午將移由士林地方法院審理。
全案起於，阮男疑因網路言論問題，遭中國調查並限制出境、出海，今年6月8日晚間自中國福建省駕駛快艇出發，於隔天上午9時許駕船進入台灣淡水河渡船頭碼頭並聲稱要投誠，遭台灣海巡署逮捕送辦。（編輯：張雅淨）1130814
延伸閱讀影片／中國籍男子駕快艇闖漁人碼頭 海巡全程監控逮人中國籍男子駕船闖淡水河 喊要向「中華民國投誠」中國男子駕船直闖淡水河 海巡分署長等10人懲處中國男駕艇闖淡水河惹議 海委會：雷達功能非機密中國男駕艇直闖淡水河 雷操手誤判、守望哨漏報釀疏失
- 2024/08/14 18:59
- 2024/08/14 11:26
- 中國男駕快艇闖淡水河查無國安犯罪 未經許可入國罪起訴2024/08/14 09:24
- 2024/06/17 17:13
- 2024/06/17 12:29
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中國男子駕船衝淡水河偷渡案 士檢聲押禁見獲准