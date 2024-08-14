中國男駕快艇闖淡水河未涉國安犯罪 檢：查無與台人聯繫證據
（中央社記者謝幸恩台北14日電）中國籍阮姓男子駕駛快艇偷渡來台，自稱為投奔民主，因士林地檢署從阮男的手機中未發現與台灣人聯繫的證據，認定阮男未涉及國安軍事犯罪，今天依違反入出國及移民法等罪起訴。
士林地檢署起訴指出，今年6月8日上午，阮男於中國福建省寧德市三都港以人民幣3萬6000元購買快艇，當晚10時許自三都港駕駛出港。
阮男行經連江縣東引鄉海域時，由於當時海面風浪大，他為避免引擎過熱，一度熄火漂流，因而被海巡人員誤認為作業漁船之一。
6月9日上午9時許，阮男駛入淡水附近海域時，海洋委員會海巡署第三巡防區指揮部的雷達組及守望哨接獲通報。
當阮男抵達淡水老街渡船頭C碼頭時，快艇擦撞到停在碼頭裡的交通船，並隨即上岸，向交通船工作人員表示，「我是大陸開船過來的，我來投案」，還說「因為我要逃離那裡」、「從大陸過來要投奔民主」等語。
交通船工作人員立即通報警方及海巡人員，阮男隨後被逮捕，並被查扣快艇及GPS接收機等物品。檢察官考量阮男有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法院則裁定把阮男交由內政部移民署收容。
海巡人員起初懷疑阮男可能有中國共產黨背景，加上快艇上放有備用油料，認為阮男偷渡來台的動機不單純，可能涉及國安犯罪。
然而，檢察官過濾扣案的阮男手機通聯紀錄及定位紀錄，未發現與台灣人士聯繫偷渡的證據，且阮男隨身僅攜帶少量日幣與新加坡幣等外幣，認定阮男為獨自一人偷渡來台，並無涉及其他軍事或國安等犯罪。
此外，阮男坦承偷渡行為，並供稱因網路通信軟體言論問題而遭中國公安調查並限制出境，才計劃駕駛快艇來台，並多帶了備用油料。
士檢表示，阮男涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，以及入出國及移民法之未經許可入國罪，本刑可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。（編輯：李錫璋）1130814
- 2024/08/14 18:59
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