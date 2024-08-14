中國男駕快艇闖淡水河遭起訴 法院諭知延押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）中國籍阮姓男子駕快艇偷渡抵台，士檢依違反入出國及移民法等罪起訴，由於阮男在押，移請士院審理，今天下午召開接押庭後，因阮男罪嫌重大、有逃亡之虞，因此諭知羈押禁見。

士林地方法院今天下午召開接押庭，阮男坦承犯行，但因為他擦撞到交通船，並請求交通船工作人報警，主張是投案自首。

阮男的辯護律師表示，希望法官考量阮男犯後態度，給阮男一個交保的機會，若不能交保，也希望解除禁見。

法官詢問阮男抵台的動機，阮男回答，他以前沒到過台灣，在台灣沒有朋友及財產，不滿共產主義帶給大陸人民苦難，中共是大陸人民的敵人，他過去在軍隊服務，若讓他留在台灣，可以協助台灣對抗中共的軍事威脅。

法官審理後諭知，阮男犯嫌重大、未曾到過台灣、在台無財產，有逃亡之虞，審酌案件審理進度、司法權有效行使、人身自由防禦權保障等因素，依比例原則衡量後，認為沒有羈押以外的方式替代，而有羈押的必要，因此諭知羈押禁見。

全案起於，中國籍阮男疑因言論問題遭中國限制出境，今年6月8日晚間自中國福建省駕駛快艇出發，隔天上午9時許駛入淡水河渡船頭碼頭，遭海巡署送辦，士林地檢署今天依違反出入國及移民法起訴阮男。（編輯：戴光育）1130814