中國男駕艇直闖 雷操手誤判、守望哨漏報釀疏失

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）中國男子駕艇非法入境。海巡署副署長謝慶欽今天說明案發情形，揭露有2勤務疏失，包括雷操手誤判船籍、守望哨人員辨識為中國船籍未通報登檢，期間有34分鐘空檔顯有疏失。

中國籍阮姓男子疑因網路言論問題，9日駕快艇（鴻津號）直衝淡水河並聲稱要投誠，遭海巡署逮捕送辦，為今年第2起陸客偷渡案；海巡署人員初詢後，將阮男移送士林地檢署複訊。

士檢今天表示，檢察官複訊後已交移民署新北專勤隊依法收容中，後續由國安專組檢察官深入調查以釐清真相。

事發後，各界高度關切相關國安問題。對此，海洋委員會海巡署今天下午召開記者會，說明相關事宜。

謝慶欽在會中說明案發當天時序狀況，他指出，經查阮男於8日自中國大陸出航，一路駕駛快艇航行約260公里，航時近12小時，透過其航儀設備及船上油桶量解讀，研判其應為直航至台灣淡水，但仍需後續詳細調查確認。

相關勤務疏失部分，謝慶欽說，主要有2點疏失，首先，9日上午9時44分，沙崙雷達在6海浬處已監控鎖定阮男船隻（航速19節），並無疏漏問題，當時現場有57艘各式船舶，透過航跡圖查看都是由外往內航行，雷操手第一時間判定其為正常返航的台灣籍作業漁船，所以通報安檢所岸際巡邏加強監控。

其次，此船於9日上午9時52分，進入禁止水域（航速18.9節）；當天上午10時19分，此船於淡水漁人碼頭滯留，隨後八里守望哨於當天上午10時20分辨識出此船非台灣籍漁船，卻仍持續使用監控，並未立即派海巡艇登檢。

謝慶欽表示，八里守望哨當時辨識非台灣籍漁船後，研判「鴻津號」是要進港，所以持續監控，待其入港後，岸上安檢所人員於當天上午11時10分發動逮捕行動送辦。

案發日當天上午10時20分辨識出非台籍船後，直到當天上午10時54分接獲118通報「鴻津號」衝撞其他船隻，謝慶欽認為，這過程中有34分鐘空檔，顯有疏失，已召開考績會追究相關10人疏失及懲處。

他指出，雖然當天上午10時正逢雷操手、守望哨進行交接班，但當天上午9時44分雷達鎖定光點後，雷操手就有通報守望哨巡邏人員協助辨識及加強嚴密監控，應為單純人為疏失及誤判。另外，阮男現在已不是中共現職海軍人員。

謝慶欽表示，後續會與海軍共同做好相關監控工作，此案檢方仍在偵辦中，待判刑確定並服完刑期後，會再辦理阮男相關遣返作業。（編輯：戴光育）1130611