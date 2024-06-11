中國快艇闖淡水河 顧立雄：無法排除灰色侵擾可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北11日電）中國籍阮姓男子9日駕駛快艇直闖淡水河漁人碼頭，引發議論。國防部長顧立雄今天說，淡水河口在戰時是重點部署之一，平時是國防部跟海巡協力合作。至於是否為中國使用灰色地帶手法測試底線，他說，還在釐清調查當中，沒有辦法排除這樣的可能性。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

中國籍阮姓男子周日上午駕駛快艇直衝淡水河防地區，並向趕抵的海巡人員表示要投誠，由於新北八里海灘、台北港及淡水河口歷年都是國軍各項演習的演練重點，此次長驅直入，引發諸多討論。

對於是否涉及疏失或有漏洞，顧立雄表示，海巡有相關的岸際雷達，對於並不屬戰時的軍事行動，會適切阻止，國軍會加以支援；就單艇突然進來，國防部會吸取這次經驗來做研議及相關的精進作為。

顧立雄表示，國防部對淡水河口的防衛部署，在戰時本來就是重點部署之一，本來就在兵推的演練項目科目之一，本來就在驗證項目之一。平時是國防部跟海巡協力合作，有關於這次事件，國防部會跟海巡好好研議，跟海巡互相協作。

對於媒體詢問，金門日前發生無人機空投傳單與這次事件，是否為中國使用灰色地帶手法測試底線，顧立雄表示，現在還在釐清調查當中，沒有辦法排除這樣的可能性。

顧立雄說，有關灰色襲擾本來就是一直存在，當然要做相關的釐清，永遠要維持有這樣的警覺，也不排除這樣的可能性，會做相對的因應措施。

對於無人機空投事件，顧立雄也說，這樣的行為都有害於兩岸的感情，無助於台海地區和平穩定，中方應該停止這樣的行為。

至於民進黨立委沈伯洋提及第五縱隊加以防範，顧立雄說，國安聯防機制本來就對於滲透情資有在進行蒐集，國軍負責的部分是跟保二現在關鍵基礎設施防衛進行區域聯防，並簽有支援協定，保二要增加相關警力進駐關鍵基礎設施防範第五縱隊破壞，國軍在平時本來就會進行支援，戰時本來就有相當多處的重要關鍵基礎設施，由國軍戒護部隊負責。（編輯：楊凱翔）1130611