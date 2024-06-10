中國無人機闖金門發傳單 福建科技公司傳被當局約談後撤空投影片

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（中央社記者周慧盈北京10日電）金門縣政府日前譴責有中國民眾連續兩天網路直播無人機闖至金門馬山一帶投擲不明物品的行為。據報導，涉事者為一家福建科技公司，在中國當局約談後，公司已下架影片。

有中國無人機8日下午飛越金廈海域到金門街道投放政治傳單，中國社群平台抖音帳號則出現無人機將前往金門縣警局與金門大學的預告。不過，金防部指疑因風向關係，原定投在金門大學、縣警局附近的傳單實際上飛落他處。

針對這起事件，香港明報今天報導，涉事者為福建中利科技公司。據中利科技近日在抖音上載的影片，公司使用無人機飛越金門馬山觀測站空投傳單，上面寫著「台灣歸來兮」、「祝同胞們端午安康」。

報導引述中利科技總經理盧增浩表示，無人機「三進三出」金門，期間正值參謀總長梅家樹視察金防部、國防部長顧立雄在立法院回應若中國進入台灣12浬領空領海將如何處置的問題。

盧增浩告訴明報，空投傳單事件「影響很大」、「對岸（台灣）投訴到（大陸）中央」，而在中國當局約談公司負責人後，公司已下架影片。

盧增浩表示，這架可載重1公斤的小型無人機透過事先設定好的程序完成飛行、投放傳單和拍攝，並非實時遙控操作。

他並說，影片雖已下架，但抖音帳號未被封禁，公司業務也正常運行。

報導表示，中利科技成立於2018年，地點位於福建泉州，與華南理工大學、哈爾濱工業大學等大學合作開發、生產定製用途的旋翼無人機。

金門縣政府8日當天在新聞稿譴責中國人士連續兩天網路直播無人機闖至金門馬山一帶投擲不明物品的行為，要求縣警局調查，並呼籲中國約束無人機玩家，以免高空擲物傷及民眾或影響飛行安全。

金門縣政府表示，警方曾發現一架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，在警方動用干擾系統反制前，無人機沿小西門方向離去。

金防部則批評，這種為「提升社群流量、知名度」而以無人機空投傳單的行為「不顧引發台灣民眾反感、破壞兩岸關係」。（編輯：陳鎧妤）1130610