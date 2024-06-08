中國無人機闖金門發政治傳單 軍方澄清未飛到營區

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（中央社記者洪學廣金門8日電）中國無人機今天下午飛越金廈海域到金門街上投遞政治傳單，抖音帳號更預告前往縣警局跟金門大學，金防部表示，經查並未飛到營區，今天因風向飛到街上，有民眾撿到傳單。

中國抖音帳號昨天表示要前往金門縣馬山觀測站附近投遞傳單，「給灣灣部隊送溫暖」，今天則計劃飛往金門大學和金門縣警局投遞傳單，已有當地民眾在街上撿到傳單，但經軍方檢視直播影片，昨天並未飛到營區附近。

金防部今天晚間接受中央社記者電訪表示，經檢視抖音帳號影片，確認昨天中國無人機並未飛到營區上空，今天懷疑因風向關係，原本要發在金門大學和縣警局附近的傳單，變成投遞到街頭，據悉有民眾在模範街附近撿到，後續也會持續監控反制。

金門縣府則指出，由於此抖音帳號宣稱要到縣警局附近投遞傳單，原本警方要採取反制措施，但後來並未發放，稍晚待釐清狀況將統一對外說明。（編輯：郭諭儒）1130608

中國無人機闖金門發傳單 金縣府籲對岸約束玩家

（中央社記者洪學廣金門8日電）網路出現中國不明人士連2天以網路直播遙控無人機闖金門投遞傳單，金縣府今天晚間譴責行為，要求縣警局著手調查，並呼籲對岸有關單位一起約束無人機玩家行為。

金門縣政府今天晚間發布新聞稿表示，無人機的使用隨著應用範圍及活動攝影等需求提升，近年來國內外使用者有逐漸增加趨勢。國內對於無人機使用訂有相關規範與罰責，避免不慎使用造成傷害或飛入民航機航道影響飛安。

縣府指出，對於連2天在網路出現不知名人士以網路直播方式遙控無人機至金門馬山一帶等區域投擲不明物品，並宣稱今天將繼續於金門縣警局、金門大學分批投擲傳單、肉粽等相關危險行為，表達譴責，並要求縣警局著手調查。

縣府表示，不論是金門或鄰近區域無人機玩家，應以安全合法操作規範執行搖控無人機。有關部分頑劣無人機玩家為了博取網路聲量或其他原因，以無人機竄飛金門上空，除可能因操作不當或投擲物品造成民眾受傷，嚴重還可能影響飛航安全。

縣府除要求金門縣警局加強稽查因應，並呼籲對岸有關單位，也能一起約束無人機玩家違常行為。

縣府也提到，警方下午的確發現一架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，當警方準備以干擾系統反制時，此飛行器盤旋一會就沿小西門、后湖方向離去。（編輯：郭諭儒）1130608