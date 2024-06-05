中國海警船騷擾金馬海域 管碧玲：強力捍衛國土

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（中央社記者張已亷高雄5日電）海巡署長張忠龍今天說，金門、馬祖海域上午都出現中國海警船，海巡人員全程監控並警告驅離。對此，海委會主委管碧玲表示，強力捍衛國土，和平是出發點，安全是不可退讓責任。

共艦、海警船持續在台海周邊活動騷擾，海洋委員會海巡署長張忠龍表示，中國海警船今天上午再出現金門及馬祖海域，海巡人員雷達監控發現後，立即警告驅離。

管碧玲今天出席「2024第5屆國家海洋日」活動發布會後接受媒體聯訪表示，其實從2年前時任美國眾議院議長裴洛西到台灣參訪後，中國灰色地帶騷擾就一直持續沒有間斷，頻率有所不同，但沒有影響海巡人員在海上人道救援所應負起責任，無論是哪一國家人民，只要有需要，都會第一時間全力救援。

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管碧玲表示，兩岸雖有政治上對立，有灰色地帶上襲擾，相關單位皆盡力捍衛台海和平安全，完全不影響兩岸人民福祉，在守護和平跟安全部分，一切依法行政，應該怎麼做都沒有退讓，若兩岸人民有需要，相關對口單位在人道救援合作沒有間斷，「請全國鄉親放心」。

至於將在7月登場的國軍漢光40號實兵演習，張忠龍表示，海巡會派船艦配合操演；管碧玲則表示，漢光演習有相關制度，應該要海巡參與部分都會參與。（編輯：李淑華）1130605