中國男子駕船闖淡水河 卓榮泰：啟動調查加強防護

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（中央社記者王揚宇台北11日電）中國籍男子9日駕船闖進淡水河宣稱投誠。行政院長卓榮泰今天受訪表示，已啟動司法調查與行政調查，務必要釐清責任甚至明確做出處分，也要求國安團隊立即加強所有防護措施。

中國籍阮姓男子9日駕船直衝淡水河，並表達要向「中華民國投誠」，海巡人員當場逮捕並移送檢方偵辦。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。

卓榮泰會前答覆媒體相關提問時表示，民眾對此事件都非常關注，政府及所有國安單位、國安團隊也會密切注意，此事件目前已經啟動調查，包括司法調查及相關單位行政上的調查，務必要釐清責任，甚至也要明確做出處分。

卓榮泰並表示，也已立即要求各國安團隊所屬單位，必須立即加強所有防護措施，因為國家安全沒有一分一秒可以疏忽、讓人民擔心，因此已經啟動相關調查與加強防護的程序。

卓榮泰說，將來在檢討後，如果人員不夠就加強人員、裝備不足就更新裝備，一定要讓執法人員手上完全擁有力量，防衛國家安全，（編輯：郭無患）1130611