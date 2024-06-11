台電擬推電力分艙 卓榮泰：政策決定還有一段時間

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（中央社記者王揚宇台北11日電）針對台電是否規劃3個「電力分艙」方案，行政院長卓榮泰今天說，這是台電在用電政策上的分析，政策決定還有相當一段時間，但各種分析、好的意見與正反討論，都應該被合理對待。

經濟部長郭智輝日前拋出類似「分級電價」主張，他說，未來電力送出來可以像高鐵艙等一樣，有不同價格，普通艙是灰電、指定席是低碳電力，純綠電則是商務艙價，根據購電者需要分開訂價。

為紓解供應鏈綠電需求與出口廠商減碳壓力，台電擬將電力分成綠電（含躉購）、低碳、一般電力等3類，並依排碳量高低訂定不同價格。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於為幫助企業減碳，台電是否規劃3個「電力分艙」方案等議題，作相關說明。

卓榮泰說，這是對台電未來經營方針及跟民生、工業用戶之間，在用電政策上的分析，還不是到分級階段，至於分析的內容，要加強內部資料管控跟真實性的討論，再加強跟民眾的討論，政策的決定還有相當一段時間。

此外，桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。

卓榮泰說，這是一個新科技技術，各方意見有若干不同，他會要求經濟部就此新的產業技術，適度地再加強說明，但是這個案件的主管單位在地方政府，也希望地方政府做決定前後，要跟人民、業界多溝通，讓事情有圓滿的決定。（編輯：謝佳珍）1130611