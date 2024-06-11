卓榮泰：穩定供電是政府責任 一定會重視也要達到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北11日電）立委質詢產業界擔心穩定能源供應，行政院長卓榮泰表示，政府重視產業界的心聲，穩定供電是政府對人民和產業的責任，也一定要達到。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委葛如鈞質詢，政府部會近期對非核家園的相關態度，令民眾和產業界霧裡看花，卓榮泰是否還堅守核電廠不延役、非核家園的神主牌立場。他呼籲，行政院能源政策要中立、務實、客觀，不要擔心被非核家園的支持者討厭就不敢改變，最後造成政府、產業、民眾三輸的局面。

卓榮泰答詢，非核家園不是神主牌，而是依照環境基本法要朝向的目標；誠如立委也有信仰、價值，但信仰、價值絕不是神主牌，也不是要掛在牆壁上，而是放在心上。他重申，非核家園目前是依照環境基本法訂定的目標。（編輯：郭無患）1130611