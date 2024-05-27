國會職權修法爭議動用AI 國民黨：破除不實謠言

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（中央社記者王承中台北27日電）立法院審查藍白所提國會職權修法相關法案，遭質疑擴權。國民黨今天召開記者會表示，採生成式AI應用的「周爺爺活字典」正式上線，配合近日推出的「國會改革法案揭露透明平台」網站，盼清楚呈現改革重點，讓民眾可快速釐清爭議點。

立法院會審查國會職權修法，藍白法案遭質疑擴權，朝野在議場內衝突，場外則有民眾集結抗議。國民黨立委葛如鈞、國民黨發言人楊智伃、國民黨青年團總團長羅雍勝等人，今天在國民黨中央黨部召開「AI助力，破除謠言，還民真相」記者會。

楊智伃表示，為打破謠言，國民黨上週開發「國會改革法案揭露透明平台」網站，透過網站說明國會改革的目的，是針對民進黨8年執政諸多弊案而起，包含疫苗採購案、光電弊案、雞蛋採購案等，並逐一回顧官員在國會殿堂破口大罵的樣子。

楊智伃指出，國會改革法案是讓國會更健康的進步法案，在網頁上清楚呈現國民黨提出國會改革重點，包含藐視國會罪、人事同意權、總統赴國會報告、國會調查權等，不讓任何謠言抹滅真相。

針對民進黨指控「黑箱」，楊智伃回應，「國會改革法案」網站呈現清楚時間軸，並設立圖卡下載專區，強調本次改革法案都是依程序，一步一步合法的完成三次公聽會、一次專案報告，還有一次一次的審查，才能夠走到二讀，她呼籲民眾可透過網站了解真相，並協助散布。

葛如鈞透露，他支持資訊多元及開放，並認為資訊的交流也是每個人的責任，因此在自己的網站設立「國會改革事實專區」，並加入AI小助手，自動整理國會事實專區的資料重點，生成一段觀點。

葛如鈞提到，對於網路上各種國會改革疑問，都可以在專區透過AI解答，提供民眾更多的資訊參考，促進社會更多元的討論。

羅雍勝強調，青年應該實事求是，民進黨以不實的、去脈絡化的圖卡與懶人包誤導民眾，對民主造成更大的傷害。為對抗假消息，青年團與葛如鈞合作開發ChatGPT，將公開的立法院公報、協商資料、法案內容以及議事規則等，全部給ChatGPT做快速的資料整理。

葛如鈞表示，根據Open AI規範，只有plus會員才可使用，未來等「周爺爺活字典」更多的訓練成果後，不排除給所有會員使用。（編輯：林克倫、張若瑤）1130527