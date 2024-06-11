台灣發展AI 藍憂無足夠電力盼政府修正能源政策

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨立委葛如鈞今天表示，台灣要做為AI世界的中心，但是卻沒有足夠的電力可以研發AI的技術或計算。國民黨發言人楊智伃呼籲政府修正錯誤能源政策，不要用意識形態阻擾務實的能源政策，更不要阻擾台灣經濟科技產業的發展。

國民黨立委葛如鈞、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃、中央大學管理講座教授梁啟源等人，今天在國民黨中央黨部召開「用愛發電如何擁抱AI 」記者會。

葛如鈞表示，台灣要做為AI世界的中心，但是卻沒有足夠的電力可以研發AI的技術或計算。AI需要龐大的圖形處理器（GPU）計算力，和中央處理器（CPU）不同，兩者的差異，可以比喻CPU是單點擊發，GPU像散彈，需要耗的「火藥」，也就是電力，有指數級的差異。

葛如鈞指出，訓練新的AI的模型，一天的電費可能是5萬美金，一個月電力消耗600萬度，更遑論使用的冷卻水，2019年Google的三個計算中心，共使用23億加侖的水做AI訓練。

葛如鈞強調，AI產業要成長，各國所需用電平均年增3%，依台灣現狀，今年與明年如果核電廠停役，將面臨用電風險。以世界各國為例，新加坡備載容量率維持在30%，英國與美國維持在15%，日本希望能夠保持備載率8到10%，甚至更多，但台灣卻持續下降，造成供電不穩定的疑慮。

梁啟源表示，政府保證不缺電並多次重申非核家園立場，但再生能源從2016至2023年只增加5%，政府的實際目標是2030年再生能源的占比為30%。以台積電選擇在中南部蓋廠為例，北部的缺電問題最嚴重。

梁啟源指出，根據政府預測，2023年到2028年電力的需求成長率年平均2.4%，而這只是考慮電動車與及半導體產業，並沒有考慮AI產業發展，未來缺電的壓力極大。世界31個核電國家，只有德國跟台灣採非核政策。歐盟認為核電是綠能投資的項目，2023年美、日等20個國家簽署協議，要求全球核電產能提高3倍。

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凌濤指出，桃園市積極爭取輝達設廠，43家供應鏈有22家在桃園，更有中原大學、中央大學等相關學術機構，以及輝達物流中心也都在桃園國門遠雄自貿港。桃園有優勢爭取企業投資，也需要中央政府能源政策搭配。

楊智伃表示，近期許多AI科技龍頭共聚台灣，引起的AI科技旋風，卻也有非常多的供電隱憂跟擔心，呼籲賴政府儘速修正錯誤能源政策，希望民進黨政府不要用意識形態阻擾務實的能源政策，更不要阻擾台灣的經濟科技產業的發展。（編輯：林興盟）1130611