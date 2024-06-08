朱立倫：郭智輝的真心話 就是國民黨政策

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）經濟部長郭智輝對於核電延役等說法引發討論，國民黨主席朱立倫今天說，郭智輝的真心話，就是國民黨要推動的政策，核二及核三廠在安全無慮下延役20、30年；他並表示，不要受意識型態綁架，郭智輝的能源政策，大家一起推動。

因應未來AI增加用電需求，經濟部長郭智輝日前提出核三廠可能作為備援電力，他5日在立法院表示，若核電延役相關法條修正通過，核二、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年，但核電延役成本需考慮運轉、原料費用，並沒有想像簡單。

朱立倫今天下午透過臉書，以「全力推動務實安全的能源政策」為題表示，能源政策不應有意識形態，錯誤的能源政策會傷害經濟發展，更會危害國家安全。

朱立倫說，誠如郭智輝所言，不希望由行政院撥補台電虧損，電價應反映成本；若核電延役相關法條修正通過，核二廠、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年。他認為這是代表產業界的真心話。

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朱立倫指出，作為一個負責任的在野黨，會結合所有真心為台灣經濟發展及國家安全考量的力量，修改目前政府錯誤的政策，推動務實安全的能源政策。郭智輝的真心話就是國民黨要推動的政策，核二及核三廠在安全無慮下延役20、30年。

朱立倫強調，台電的電價損失是錯誤能源政策的結果，不應由全民埋單；不要受意識型態綁架，郭智輝的能源政策，大家一起推動。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130608