國會職權修法政院提覆議 柯志恩：藍白已有共識

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）行政院對國會職權修法提覆議，國民黨高市黨部主委柯志恩今天表示，國民黨與民眾黨已在此事有共識，國民黨會在11日程序委員會排入議案，之後會進場表決表達對覆議案想法。

國民黨立委、高市黨部主委柯志恩中午11時前往高雄市議會國民黨團拜會議員黨團，了解地方需求和議員想法，包括立法院近日討論的財政收支劃分法、地方體育資源不足等議題。

針對行政院對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，柯志恩會後接受媒體聯訪表示，行政院當然有救濟的方法，國民黨與民眾黨在這件事上已達成共識，對方提出覆議，國民黨勢必會在下週二的程序委員會排入議案，可能會在下週二或下週五進場表決，表達國民黨與民眾黨對覆議案的想法。

此外，針對國民黨內是否對花東3法已有共識，柯志恩回應，認為花東3法必須審慎評估，身為國民黨智庫執行長，已經請專家學者從財政、環評、財務、人文等各方面做出評估報告，應該透過委員會，特別是等新任交通部長上任後，匯集各方意見，3法是否要拆開處理或其他方法，都需要有更大的討論空間。

對於經濟部長郭智輝指政府不應以公務預算補貼台電虧損，電價應反映成本。柯志恩則認為，「我覺得台電非常可憐」，台電目前為止有非常多枷鎖，若將台電看作是龐大的公司角度，就應以營運為基礎點，但目前為止卻為了應付民進黨提出的能源政策，「非核家園的神主牌」，導致台電必須承受非常多無法運作的範圍。所以若要讓台電負責，應該要先去除所謂的政治枷鎖。（編輯：謝雅竹）1130607