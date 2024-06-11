財劃法修法無政院版 卓榮泰：垂直、水平分配問題大

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（中央社記者范正祥台北11日電）財政收支劃分法已逾25年未修，立委質詢行政院有無儘速研擬修法版本。行政院長卓榮泰今天表示，現在沒有針對財劃法做任何修正內容討論；推不動的原因很多，垂直分配、水平分配，都有很大的問題。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。國民黨立委萬美玲質詢，立法院已有多案財劃法修正草案，但尚無行政院版，她要求行政院說明，總統賴清德上任後，有無指示儘速提出修法版本。

卓榮泰說，現在沒有針對財劃法做任何修正內容討論，但是他知道，立法院已有很多案，各法案都已經蒐集，會針對內容做比較深入分析。

談及財劃法修法，卓榮泰指出，推不動的原因很多，垂直分配、水平分配，都有很大的問題。

萬美玲質疑，當下中央地方財政收支劃分，中央拿全國財政收入74%，但只承擔政府職能61%，地方只分了整個稅收26%，卻要分擔全國39%事務，地方常要仰賴中央鼻息要錢，為什麼不一開始就做公平分配。卓榮泰回應，就是因為要做公平分配，中央也負擔很多重要政務，例如長照、前瞻基礎建設等，中央與地方密切合作，落實在地方。

此外，財政部長莊翠雲說，關於財劃法修法，多年來意見仍然分歧，雖然沒有修法，但中央也釋出很大財源給地方。（編輯：翟思嘉）1130611