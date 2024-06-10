中國籍男子駕船闖淡水河 近10年偷渡陸客降為121人

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）中國籍阮姓男子疑因網路言論問題，於昨天駕船直衝淡水河並聲稱要投誠，遭海巡署逮捕送辦，為今年第2起陸客偷渡案；根據海巡署統計，近10年陸客偷渡總數已縮減為121人。

針對阮男偷渡案，行政院大陸委員會今天指出，政府對此案相關情形均有掌握，全案由主管機關海巡署及司法機關依法偵辦中。

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據了解，這是今年第2起陸客偷渡案。根據海巡署統計近10年資料顯示，自民國103年至112年間，每年偷渡來台的中國人士分別為46、10、5、8、6、5、5、14、5和15人，總計為119人。

相較民國89年台灣經濟起飛時期，當年每年約有上千名大陸偷渡客來台賺錢。據指出，自103年起，中國沿海城市人均GDP超過1萬美元，對岸經濟急起直追，加上台灣海巡嚴密查緝，偷渡來台人數也逐年遞減，到105年已銳減至個位數。（編輯：陳仁華）1130610