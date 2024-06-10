本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

中國籍男子駕船闖淡水河 近10年偷渡陸客降為121人

2024/6/10 22:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北10日電）中國籍阮姓男子疑因網路言論問題，於昨天駕船直衝淡水河並聲稱要投誠，遭海巡署逮捕送辦，為今年第2起陸客偷渡案；根據海巡署統計，近10年陸客偷渡總數已縮減為121人。

針對阮男偷渡案，行政院大陸委員會今天指出，政府對此案相關情形均有掌握，全案由主管機關海巡署及司法機關依法偵辦中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據了解，這是今年第2起陸客偷渡案。根據海巡署統計近10年資料顯示，自民國103年至112年間，每年偷渡來台的中國人士分別為46、10、5、8、6、5、5、14、5和15人，總計為119人。

相較民國89年台灣經濟起飛時期，當年每年約有上千名大陸偷渡客來台賺錢。據指出，自103年起，中國沿海城市人均GDP超過1萬美元，對岸經濟急起直追，加上台灣海巡嚴密查緝，偷渡來台人數也逐年遞減，到105年已銳減至個位數。（編輯：陳仁華）1130610

#海巡署
#行政院大陸委員會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：