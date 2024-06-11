立委提撤中正紀念堂儀隊 顧立雄：可到自由廣場操演

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委邱志偉今天質詢時，關心中正紀念堂轉型正義問題，也詢問是否可能撤除儀隊。國防部長顧立雄說，「我個人的看法是儀隊可以到自由廣場來操演」，跟文化部協調中。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

邱志偉質詢時表示，中正紀念堂歷經8年、3位文化部長任內，都無法徹底處理轉型正義問題，去威權化迄今無解，而中正紀念堂轉型的階段性工作重點為何，在此時間點是否有可能撤除「儀隊（三軍儀隊）」。

卓榮泰表示，各界可以想想，民眾對於儀隊的表演，如果是在忠烈祠，是表示對壯烈犧牲官兵的尊敬，大家都沒有特別意見，沒有任何歧異，如果以忠烈祠的標準來看，確實有改進的地方。

文化部長李遠表示，行政院有一個轉型正義推廣小組，文化部負責中正紀念堂的專案小組，每半年開一次會，雖然下一次會議的時間是10月，會提早開會。

此外，邱志偉也關注國防議題，包括國軍「第一擊」的定義，前國防部長邱國正與顧立雄的說法不同。

卓榮泰表示，不管在航空識別區、鄰接區或臨海，都有相當嚴謹的步驟跟程序，不會在遇到事情時有不同的處置，官兵們一定是以保護國家安全為原則，捍衛國家的主權與安全。（編輯：翟思嘉）1130611