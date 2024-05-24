沈伯洋等綠委提告殺人未遂 藍委：浪費司法資源

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北24日電）立法院會17日處理國會職權行使修正法案時，爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委沈伯洋、邱志偉、郭國文試圖突破國民黨立委組成人牆時遭推下主席台，邱、郭兩人今天召開記者會，對多名國民黨立委提出殺人未遂、重傷、傷害罪之告訴。

邱志偉在記者會播放當天衝突過程的影片，邱志偉說，當天他嘗試擠入議場，靠近主席台。遭廖偉翔、邱鎮軍與黃健豪惡意的將他從高處推落主席台，他雖然嘗試抓住主席台，卻遭到謝龍介將他從160多公分高的主席台拽落至地面，致使頭部後側著地。經過台大醫院急診確認後，頭部外傷腦震盪、頸部鈍挫傷。

郭國文指出，針對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡刻意將自己推下高台，洪孟楷等人不顧別人死活，用暴力將自己推下導致尾椎骨折，必須提告來約束暴力行為。

邱志偉說，謝龍介等人事後毫無悔意，竟大言不慚在5月20日三立新聞台政論節目上表示，「將人推落至主席台下『是剛好而已』」，簡直是自證殺人沒事，所言天理難容。

邱志偉將對謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃健豪提出殺人未遂、重傷告訴，郭國文則將針對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡提告傷害罪，呼籲國民黨約束藍委暴行，莫讓台灣民主蒙羞。

謝龍介表示，民進黨立委要用「殺人未遂」提告國民黨立委，這是浪費司法資源，他願意到法院說清楚講明白。民進黨此舉是為了立法院區外的動員，為了拉高張力、帶動議題，想要阻擋院會議事進行。

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邱鎮軍說，在議事攻防拉扯中，國民黨立委一直提醒民進黨立委「不要過來」，發生衝突後，「他把彼此拉開也是非常正常的反應」，不應過度解讀。

黃健豪表示，民進黨立委控訴國民黨立委「殺人未遂」，這是過度反應。民進黨立委從頭到尾就沒有想用文明的方式進行議事，不斷使用暴力，推擠過程多少造成受傷，他自己也受傷了，呼籲民進黨立委好好討論議事，不要再進行暴力攻擊。（編輯：蘇志宗）1130524