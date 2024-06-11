立委憂廈門翔安機場影響飛安 陸委會：協商溝通

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委王美惠今天質詢時，擔心中國廈門的翔安機場將於2026年完工，由於離金門機場很近，倘若發生領空衝突該如何處理、造成的國安危機該如何防護。陸委會主委邱垂正說，兩岸要適時協商溝通。

國防部長顧立雄說，有做相關兵推，要維護空域安全，因此要有空域的相差，維持空域的安全，如果中國不協商，也是要確保民航機、軍機的適航性與安全性，因此先期如同陸委會、交通部所言要跟中國協商，但如果不願意協商，也是要維護相關航道的安全，國防部責無旁貸。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

王美惠質詢時，關注翔安機場距離金門約3公里，未來完工啟動後，可能產生的飛安及國安危機，例如與金門領空發生衝突等，要相關政府單位提出因應方法。

卓榮泰說，要先確保台灣的機場起降安全，還有主權上的維持、飛航上的安全等，跟中國協商，會以國家安全為優先考量。

交通部長李孟諺說，這2個機場接近，航線會有重疊狀況，因此要協商。

民進黨立委邱志偉質詢時，提到前國防部長邱國正說的國軍「第一擊」定義，而顧立雄稱沒有「第一擊」，就是自衛權的行使。

顧立雄說，國軍從來沒有改變，「我們是守勢作戰」，沒有主動採取「第一擊」的問題。（編輯：張均懋）1130611